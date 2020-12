Allegro Smart! w świetnej cenie. Darmowe dostawy do 28,5 tys. punktów za 39 zł na rok

W okresie przedświątecznym kupujemy więcej niż zazwyczaj. Zakupy przez internet zapewniają największy wybór i szybką dostawę. Za roczną usługę Allegro Smart! zapłacimy teraz tylko 39 zł.

Allegro Smart! to program lojalnościowy ulubionej platformy zakupów online w Polsce, który zapewnia m.in. darmowe dostawy do 28,5 tysięcy paczkomatów i punktów na terenie całego kraju, a także darmowe przesyłki kurierskie. Do 24 grudnia trwa promocja, która pozwala na tańszy zakup lub przedłużenie usługi na cały rok. Zamiast 49 zł, Allegro Smart kosztuje do Wigilii 39 zł.

Z Allegro Smart! korzystam od początku, to świetna usługa

Allegro Smart! zadebiutowało w sierpniu 2018 r. Niemal od początku korzystam z tej usługi. Z wyliczeń przesłanych przez Allegro wynika, że na przesyłkach zaoszczędziłem już ponad 290 zł. Wrażenie robi też całościowa suma liczona dla wszystkich klientów - w pierwszym półroczu bieżącego roku użytkownicy Allegro Smart! zaoszczędzili na przesyłkach ponad pół miliarda złotych.

Po zapisaniu się do Allegro Smart! przy zakupach powyżej 40 zł nasza dostawa staje się bezpłatna. Mowa tu o ponad 28 tys. punktów odbioru na terenie całej Polski, takich jak Paczkomaty InPost, sklepy Żabka, stacje Orlen, kioski RUCH-u, placówki Poczty Polskiej, automaty pocztowe. To my decydujemy, gdzie ma dotrzeć nasza przesyłka. Wybierając np. Paczkomaty mamy możliwość odbioru jej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Korzyść jest oczywista, nie musimy czekać na kuriera, umawiać się na dostawę itp. Jeżeli z jakichś przyczyn wolimy, gdy przesyłki docierają bezpośrednio do domu, Allegro Smart! oferuje również darmową dostawę kurierem przy zakupach powyżej 100 zł.

Co istotne, nie istnieje limit przesyłek w ramach usługi Allegro Smart! Możemy kupować tyle, ile nam się podoba, a jedyny warunek to zakupy na kwotę co najmniej 40 zł u jednego sprzedawcy i 100 zł w przypadku dostawy kurierem.

Druga bardzo ważna zaleta to darmowy zwrot zamówienia. Nie wszystko, co kupujemy w sieci, przypada nam do gustu, dlatego prawo konsumenckie pozwala na zwrot zakupów, jeżeli dokonaliśmy ich przez internet. W Allegro Smart! najpierw generujemy etykietę lub kod zwrotu i zanosimy produkty, z których chcemy zrezygnować do punktu odbioru, a pieniądze trafiają szybko na nasze konto.

Inne zalety to możliwość zakupów na raty 3 razy 0 proc. dla klientów korzystających z Allegro Pay, a także wprowadzona w listopadzie opcja płatności przy odbiorze w przypadku dostawy kurierem.

W ramach Allegro Smart! zyskujemy również dostęp do Smart! Okazji. W tym programie możemy korzystać z wyjątkowych promocji. Codziennie na stronie allegro.pl/smart możemy kupować produkty w atrakcyjnych cenach. Każdego dnia o 20:00 prezentowane są Limitowane Smart! Okazje.

Przeprowadzane są również akcje specjalne, jak np. niedawny Black Week na Allegro, podczas którego na największej platformie zakupowej w Polsce dostępnych było dla kupujących pół miliona ofert z rabatami nawet do 70 proc.

Użytkownicy programu Allegro Smart! mają także dostęp do całodobowej pomocy technicznej. Z kolei w ramach Programu Ochrony Kupujących otrzymują gwarancję zwrotu pieniędzy w ciągu 2 dni roboczych od momentu odesłania zakupów do sprzedawcy.

Jak zostać uczestnikiem Allegro Smart!

To bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę allegro.pl/smart i wybrać wariant usługi, który bardziej nam odpowiada. Za 39 zł zyskamy dostęp do usługi przez kolejne 12 miesięcy – to tylko 3,25 zł miesięcznie. Jak już wspomnieliśmy, ten wariant jest tańszy o 10 zł do 24 grudnia 2020 r. Jeżeli wolimy krótszy okres, możemy wybrać też wersję za 8,99 zł na miesiąc.

Po wybraniu interesującego nas wariantu zostaniemy przekierowani na stronę płatności. Za usługę możemy zapłacić kartą, szybkim przelewem czy BLIKIEM. Po zaakceptowaniu regulaminu klikamy „Kupuję i płacę” i dokonujemy płatności w wybrany przez nas sposób. Chwilę po zaksięgowaniu wpłaty otrzymamy od Allegro wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że zostaliśmy uczestnikami programu Allegro Smart! I to tyle, całość trwa krócej niż 15 min. Od tej chwili możemy korzystać z wszystkich wymienionych wyżej przywilejów.

Allegro jest wygodne

Zakupy na Allegro są bezpieczne. Największa platforma zakupów online prowadzi Program Ochrony Kupujących, który polega na tym, że w przypadku nieudanych zakupów otrzymamy zwrot 100 proc. wpłaconych środków. Stanie się tak, gdy mimo zapłaty nie otrzymamy produktu lub gdy nie będzie on zgodny z opisem w ofercie.

System płatności na Allegro jest nie tylko bezpieczny, ale i wygodny. To my decydujemy jaką formę płatności chcemy wybrać. W formularzu wybieramy spośród płatności szybkim przelewem w kilkunastu bankach, BLIKIEM, kartą debetową lub kredytową, Google Pay, Apple Pay. Podobnie rzecz ma się z dostawą - wybieramy spośród wielu różnych możliwości w zależności od tego, jak nam wygodniej. Jeżeli bliżej niż Paczkomat znajduje się sklep Żabka, przesyłkę możemy zamówić właśnie tam. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by paczkę dostarczył kurier do domu.



Tekst powstał we współpracy z Allegro.