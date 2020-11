Jedną z gier mających pokazać moc konsol nowej generacji miało być polskie The Medium. Niestety, na ów pokaz przyjdzie nam poczekać. Podobnie jak na tę ciekawie się zapowiadającą grę przygodową z podgatunku horroru psychologicznego.

The Medium to głośna na całym świecie produkcja polskiego studia Bloober Team. Gra kusi nie tylko ciekawym pomysłem, formą czy atmosferą – mimo formy gry głównie przygodowej, The Medium ma bardzo wysokie wymagania sprzętowe. Gra pojawi się wyłącznie na PC wysokiej klasy oraz na konsole Xbox Series.

Jak tłumaczą twórcy, wysokie wymagania sprzętowe gry niezupełnie związane są z poniekąd bardzo atrakcyjną oprawą wizualną, a z samą mechaniką gry. Bohaterka jest bowiem w stanie błyskawicznie podróżować między wymiarami – by móc zrealizować tę mechanikę urządzenie do grania musi być wyposażone w bardzo szybką pamięć. Taką jak Xbox Velocity Architecture.

Na te cuda sobie jednak poczekamy. The Medium ma nową, późniejszą datę premiery.

Pierwotnie gra miała pojawić się jeszcze w tym roku. Jednak na skutek problemów w produkcji wywołanych pandemią koronawirusa, nową datą premiery jest 28 stycznia przyszłego roku. Gra pojawi się na platformach Xbox (PC, Xbox Series S, Xbox Series X), Steam (PC) oraz Epic Games Store (PC). Muzykę do gry napisze legendarny kompozytor znany z Silent Hilla, a więc Akira Yamaoka.

Na pocieszenie, inna gra przygodowa Bloober Team – Observer: System Redux – pojawi się w terminie. Nie jest ona tak ekscytująca jak The Medium, choć głównie z uwagi na fakt, że to tylko remaster. Sama gra w swojej pierwotnej wersji była bardzo dobra, a ta odświeżona uraczy nas nowymi efektami graficznymi, w tym techniką śledzenia promieni.