O tym, jak ważne jest posiadanie własnego, prywatnego laptopa, przekonali się polscy uczniowie oraz ich rodzice. W dobie pandemii koronawirusa, społecznej izolacji oraz lekcji online, jeden domowy komputer przestaje wystarczać gospodarstwu domowemu. Zwłaszcza takiemu, w którym jest kilkoro dzieci.

Czasy zdalnego nauczania oraz nauczania hybrydowego sprawiły, że wiele domowych gospodarstw znalazło się w trudnej sytuacji. Pojedynczy domowy laptop lub komputer nie jest w stanie sprostać wyzwaniom związanym z edukacją na odległość. Zwłaszcza gdy w domu mieszka więcej niż jedno dziecko. Ze względu na pokrywające się plany zajęć, wielu rodziców stanęło przed nieoczekiwanym zakupowym wyzwaniem.

Spróbujemy pomóc, szukając w miarę taniego i wydajnego laptopa.

Kilka tygodni temu rozglądaliśmy się za akceptowalnymi cenowo, dobrze dobranymi pod względem podzespołów, wydajnymi urządzeniami dla studentów. Szukaliśmy laptopów, które poradzą sobie nie tylko z programami biurowymi, ale również zaawansowanymi aplikacjami do edycji obrazu i dźwięku. Do tego uruchomią wszystkie najnowsze gry wideo, oferując płynną rozgrywkę w jakości FHD.

Tym razem jeszcze bardziej obniżamy cenową poprzeczkę. Nasze dzisiejsze polowanie polega na znalezieniu sprzętu za około 2000 zł, który poradzi sobie z każdym standardowym zadaniem biurowym. Rozglądamy się za wielofunkcyjnym urządzeniem multimedialnym, wystarczającym podczas lekcji na odległość. Takim, którego sercem jest odpowiednio nowoczesny procesor, dostosowany do codziennych wymagań tej niecodziennej pandemicznej sytuacji. Ważny jest także dysk SSD oraz oczywiście kamerka internetowa.

Sercem tego laptopa jest wydany w 2020 r. procesor Intel Core i3-1005G1 dziesiątej generacji. Bazowa częstotliwość taktowania tego procesora wynosi 1,20 GHz, z kolei maksymalna częstotliwość turbo to 3,40 GHz. Procesor został wyposażony w zintegrowaną jednostkę graficzną UHD G1 z obsługą DirectX 12, obsługującą maksymalnie trzy wyświetlacze jednocześnie.

Dlaczego akurat HP 15s-fq1041nw? Laptopy tego producenta są uznawane za stosunkowo solidne i wytrzymałe. HP korzysta z lepszych jakościowo komponentów niż część konkurencji. Do tego urządzenia tego producenta są bardzo eleganckie i dobrze się prezentują. Dzięki temu przeceniony model 15s-fq1041nw nada się zarówno do pokoju dziecka, jak również na studia czy do pracy w biurze.

Dodatkowe atuty tego konkretnego modelu to gniazdo USB-C, wciąż niebędące standardem w wielu tanich laptopach, a także dysk SSD o pojemności 256 GB. Droższe o kilkaset złotych modele konkurencji często oferują aż dwukrotnie mniejszą przestrzeń na własne pliki i dane. Warta odnotowania wada to z kolei brak portu LAN (ten problem załatwia zwykła przejściówka USB).

W środku tego urządzenia również bije serce Intela. Procesor Intel Core i3-1005G1 zajmuje czwarte miejsce w rankingu popularnego benchmarka PassMark, w kategorii stosunek ceny do możliwości. Warto dodać, że trzy wyższe pozycje zajmują procesory ze znacznie droższych półek cenowych, których raczej nie powinniśmy rozważać, zamykając nasz budżet w okolicy 2500-3000 zł.

Laptop Acera budzi delikatne skojarzenia z urządzeniami dedykowanymi grom wideo. Musimy jednak brać pod uwagę, że układ UHD G1 nie jest przeznaczony do najnowszych gier, ale wydajnej obsługi nowoczesnych programów.

Dodatkową zaletą Acera, której nie ma wcześniejszy HP, jest obecność portu LAN. Dzięki niemu możemy podłączyć laptop do sieci za pomocą kabla, co zawsze będzie stabilniejszym i pewniejszym rozwiązaniem niż sieć bezprzewodowa. To ważny argument zwłaszcza podczas przeprowadzania wideokonferencji z nauczycielami, gdy w domu działa wiele urządzeń WiFi mogących powodować zakłócenia.

Po raz kolejny sercem laptopa jest ekonomiczny procesor Intel Core i3-1005G1, dzięki któremu nabędziemy urządzenie w korzystnej cenie, jednocześnie zapewniając mu pełną wydajność podczas pracy biurowej z nowoczesnymi narzędziami. Zintegrowany układ graficzny Intel UHD G1 pozwoli z kolei zrelaksować się przy mniej zasobożernych grach, takich jak CS:GO czy The Sims 4.

Asusa wybrałem ze względu na moje długoletnie zaufanie do marki, zbudowane za pomocą wykorzystania solidnych materiałów oraz części. Chociaż omawiany laptop nie jest szybszy czy potężniejszy od wcześniejszych modeli, to powinien zapewniać większą wytrzymałość – co w przypadku obsługi przez dziecko nie jest bez znaczenia. Do tego wygląd samego urządzenia jest na tyle uniwersalny, że sprzęt będzie pasował zarówno do pokoju dzieci, jak i do gabinetu dorosłego.

Ciekawym wyróżnikiem Asusa jest możliwość zabezpieczenia biometrycznego, przy pomocy odcisku palca. Zwiększa to naszą ochronę i prywatność, a do tego ułatwia i przyspiesza przełączanie się między użytkownikami. Warto również zwrócić uwagę na obecność portu USB-C oraz pojemność dysku SSD wynoszącą 256 GB. Niestety, w urządzeniu zabrakło gniazda internetowego.

Na co zwracać uwagę wybierając tani laptop?

W przypadku urządzenia dla dzieci, służącego do przeprowadzania lekcji na odległość, kluczowa będzie oczywiście kamerka internetowa. Ta została zainstalowana w każdym wybranym przeze mnie modelu. Jeśli chodzi o podzespoły, szczególnie ważny jest procesor, odpowiadający za odpowiednią kulturę pracy oraz obsługę nowoczesnych narzędzi, programów i rozwiązań. W obozie Intela układ i3-1005G1 stanowi optymalne wyjście na linii niska cena-możliwości.

Na czym oszczędzać? Przede wszystkim na karcie graficznej. Intel Core i3-1005G1 został wyposażony w zintegrowany układ GPU, który w zupełności wystarczy do nauki oraz obsługi nowoczesnych programów. Nie musimy się także rozglądać za przesadnie pojemnym akumulatorem, ponieważ stanowisko ucznia – również domowego – jest stacjonarne. Warto za to zwrócić uwagę na podświetlenie klawiatury, ułatwiające wieczorową edukację oraz rozrywkę.

* Materiał powstał we współpracy z firmą Intel.