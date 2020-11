Mysz, klawiatura i podkładka za niecałe 80 zł. Takie rzeczy w Biedronce

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają niedrogich akcesoriów do grania na pececie. W sieci sklepów Biedronka pojawił się właśnie dość tani zestaw 3 w 1, w którym znajdziemy klawiaturę, mysz i dość dużą materiałową podkładkę.

Cena takiego zestawu to 79,90 zł, czyli mniej, niż niektórzy producenci sprzętu gamingowego życzą sobie za samą podkładkę. Przyjrzymy się urządzeniom oferowanym w ramach tego zestawu.

Biedronka: zestaw dla gracza 3 w 1

Zacznijmy od membranowej klawiatury. Producent deklaruje, że 19 najczęściej używanych klawiszy podczas grania posiada tzw. antighosting (można wciskać kilka klawiszy jednocześnie bez obaw, że któryś nie zadziała).

Oprócz tego klawiatura oferuje cztery tryby podświetlania, ma 104 przyciski i deklarowaną żywotność do 8 mln uderzeń (dla każdego klawisza). Całkiem przyzwoicie. Przez efektowne oświetlenie szczelin, producent zdecydował się na dość wysoki skok klawiszy (w pewnym sensie ma to symulować działanie klawiatury mechanicznej), do którego trzeba się chwilę przyzwyczaić.

Drugim, być może ważniejszym elementem zestawu z Biedronki jest przewodowa mysz wyposażona w 5 przycisków i całkiem wygodną rolkę. Szósty, umieszczony na plastikowej obudowie przycisk odpowiada za zmianę czułości urządzenia.

Dostępne są aż cztery ustawienia tego parametru: 1200 - 1600 - 2000 - 3200 DPI. Miłym akcentem jest również podświetlenie RGB, dzięki czemu mysz i klawiatura komponują się w bardzo ładnie wyglądający zestaw na biurku.

W pudełku znajdziemy jeszcze materiałową i dość dużą (44 x 35 cm) podkładkę pod mysz. Jej dolna warstwa pokryta jest gumą, dzięki czemu podkładka nie irytuje tym, że przesuwa się sama z siebie. Do tego mamy też ładny akcent w postaci obszytej czerwonym materiałem krawędzi podkładki.

Zestaw powinien być dostępny w każdym sklepie należącym do sieci Biedronka. Podejrzewam jednak, że ze względu na swoją stosunkowo niską cenę, cały zapas wyczerpie się dość szybko.