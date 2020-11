iPhone 12 Pro Max i iPhone 12 mini u operatorów. Ile kosztują w Orange?

Orange dołącza do grona operatorów, u których kupimy najnowsze smartfony Apple’a. Ile kosztuje iPhone 12 Pro Max i iPhone 12 mini w Orange?

Play i T-Mobile wystartowały z przedsprzedażą najmniejszego i największego z nowych iPhone’ów już w piątek, wraz z resztą sklepów. Szczegóły ich oferty znajdziecie w osobnym wpisie:

Orange nieco zwlekał ze startem, ale za to ma bardzo dobrą ofertę i dostęp do wszystkich wariantów pamięci i kolorów, podobnie jak Play, i w przeciwieństwie do T-Mobile, gdzie oferta jest ograniczona.

iPhone 12 Pro Max w Orange - ile kosztuje największy iPhone?

iPhone’a 12 Pro Max możemy kupić w pakiecie z abonamentem Plan Mobilny w różnych wariantach. W wariancie abonamentu za 35 zł telefony kosztują tyle, co w wolnej sprzedaży. Dopiero przy wyższych planach jego cena jest rozkładana na raty.

Orange Plan Mobilny 45 zł (7 GB internetu miesięcznie) na 24 miesiące:

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 150 zł/mies. przy 2099 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 170,99 zł/mies. przy 2099 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 213,99 zł/mies. przy 2099 zł wpłaty

Orange Plan Mobilny 55 zł (15 GB internetu miesięcznie) na 24 miesiące:

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 194 zł/mies. przy 999,01 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 215 zł/mies. przy 999,01 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 256 zł/mies. przy 999,01 zł wpłaty

Orange Plan Mobilny 75 zł (70 GB internetu miesięcznie) na 24 miesiące:

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 200 zł/mies. przy 599 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 220,99 zł/mies. przy 599 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 263 zł/mies. przy 599 zł wpłaty

iPhone’a 12 Pro Max możemy kupić również bez abonamentu na 20 rat za odpowiednio:

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 284,95 zł/mies.

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 309,95 zł/mies.

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 359,95 zł/mies.

Jak łatwo policzyć, przez 20 miesięcy zapłacimy dokładnie tyle samo, ile zapłacilibyśmy kupując telefon za gotówkę.

iPhone 12 mini w Orange - ile kosztuje najmniejszy smartfon Apple’a?

Podobnie jak większy iPhone 12 Pro Max, tak 12 mini w abonamencie za 35 zł kosztuje tyle samo, co w wolnej sprzedaży. W droższych abonamentach jego ceny prezentują się następująco.

Orange Plan Mobilny 45 zł (7 GB internetu miesięcznie) na 24 miesiące:

iPhone 12 mini 64 GB - 83 zł/mies. przy 1599 zł wpłaty

iPhone 12 mini 128 GB - 94 zł/mies. przy 1599 zł wpłaty

iPhone 12 mini 256 GB - 115,01 zł/mies. przy 1599 zł wpłaty

Orange Plan Mobilny 55 zł (15 GB internetu miesięcznie) na 24 miesiące:

iPhone 12 mini 64 GB - 111 zł/mies. przy 699 zł wpłaty

iPhone 12 mini 128 GB - 129 zł/mies. przy 699 zł wpłaty

iPhone 12 mini 256 GB - 150 zł/mies. przy 699 zł wpłaty

Orange Plan Mobilny 75 zł (70 GB internetu miesięcznie) na 24 miesiące:

iPhone 12 mini 64 GB - 125 zł/mies. przy 299 zł wpłaty

iPhone 12 mini 128 GB - 136 zł/mies. przy 299 zł wpłaty

iPhone 12 mini 256 GB - 157 zł/mies. przy 299 zł wpłaty

iPhone 12 mini również jest dostępny bez abonamentu. Przy zakupie na 20 rat zapłacimy za niego odpowiednio:

iPhone 12 mini 64 GB - 179,95 zł/mies.

iPhone 12 mini 128 GB - 192,45 zł/mies.

iPhone 12 mini 256 GB - 217,45 zł/mies.

Trzeba się spieszyć.

Preordery rozchodzą się na pniu, o czym najlepiej świadczy fakt, że w chwili pisania tego tekstu nie minęła jeszcze godzina od startu przedsprzedaży, a już nie jest dostępny iPhone 12 Pro Max w wariancie 128 GB. Być może Orange zdąży uzupełnić zapas i najtańszy z największych iPhone’ów mimo wszystko będzie dostępny na premierę.

Warto więc szybko podejmować decyzję, tym bardziej, że wariant zakupu ratalnego w Orange prezentuje się nader okazyjnie i tę opcję sugeruję, zamiast abonamentu. iPhone bez abonamentu + tańszy pakiet Orange Flex i mamy chyba najbardziej korzystną ofertę operatorską na nowe iPhone’y.