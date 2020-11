iPhone 12 mini i iPhone 12 Pro Max w przedsprzedaży u operatorów. Sprawdzamy ceny w Play i T-Mobile

iPhone 12 mini i iPhone 12 Pro Max w końcu trafiły do przedsprzedaży. Można je kupić nie tylko u Apple’a i jego partnerów, ale także u operatorów.

Druga partia nowych iPhone’ów 12 właśnie wjeżdża na rynek. iPhone’a 12 i 12 Pro mogliśmy zacząć zamawiać już trzy tygodnie temu, ale na najmniejszego i największego iPhone’a przyszło nam poczekać nieco dłużej.

Przedsprzedaż wystartowała już nie tylko na Apple.pl i w sklepach partnerów, ale także u dwóch z trzech operatorów, którzy mają iPhone’y w swojej ofercie. Rzecznik Orange zapowiedział, iż preordery nowych smartfonów Apple’a wystartują u operatora po weekendzie:

Zobaczmy zatem, ile nowy iPhone 12 mini i 12 Pro Max kosztują w T-Mobile i Playu.

iPhone 12 mini i iPhone 12 Pro Max w Play

Fioletowy team ma w swojej ofercie pełne portfolio nowych iPhone’ów 12, we wszystkich wariantach pamięci wbudowanej i we wszystkich kolorach, jakie tylko są oferowane przez Apple’a.

Jeśli zdecydujemy się kupić iPhone’a 12 mini lub 12 Pro Max bez abonamentu, zapłacimy dokładnie tyle samo, co w innych sklepach:

iPhone 12 mini 64 GB - 3599 zł

iPhone 12 mini 128 GB - 3849 zł

iPhone 12 mini 256 GB - 4349 zł

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 5699 zł

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 6199 zł

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 7199 zł

Jeśli zaś chodzi o ceny w abonamencie, to możemy nabyć nowe smartfony w pakiecie z ofertami Solo, Duet lub Rodzina póki co w wariancie „L” - kosztującym 75 zł miesięcznie, w ramach którego otrzymujemy 70 GB internetu w telefonie na miesiąc.

W najpopularniejszych wariantach cenowych za nowe smartfony wraz z abonamentem na 24 miesiące zapłacimy odpowiednio:

iPhone 12 mini 64 GB - 205 zł/mies. przy 499 zł wpłaty

iPhone 12 mini 128 GB - 205 zł/mies. przy 739 zł wpłaty

iPhone 12 mini 256 GB - 225 zł/mies. przy 799 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 275 zł/mies. przy 819 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 275 zł/mies. przy 1269 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 275 zł/mies. przy 2179 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max i iPhone 12 mini w T-Mobile

T-Mobile w przeciwieństwie do Playa nie dysponuje pełnym portfolio nowych iPhone’ów. Magentowy Team sprzedaje tylko dwa warianty pamięci każdego ze smartfonów i nie znajdziemy też u nich wszystkich wersji kolorystycznych; brakuje czerwonego i zielonego iPhone’a 12 mini oraz złotego iPhone’a 12 Pro Max. Szkoda.

W T-Mobile nie kupimy też urządzenia bez abonamentu. Chcąc nabyć nowego iPhone’a, musimy przedłużyć lub podpisać nową umowę abonamentową. W przypadku nowych umów mamy możliwość dobrania iPhone’a do abonamentów T-Mobile S i M - ten pierwszy oferuje 8 GB transmisji danych miesięcznie, ten drugi bez limitu GB, ale za to ze spadkiem prędkości po przekroczeniu 15 GB. W przeciwieństwie do iPhone'a 12 urządzenia nie są (przynajmniej na razie) dostępne w pakiecie z abonamentem XS.

Przy umowie na 24 miesiące w T-Mobile S:

iPhone 12 mini 64 GB - 75 zł/mies. przy 2699 zł wpłaty

iPhone 12 mini 128 GB - 75 zł/mies. przy 2929 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 75 zł/mies. przy 4608,99 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 75 zł/mies. przy 5059 zł wpłaty

Przy umowie na 24 miesiące w T-Mobile M:

iPhone 12 mini 64 GB - 95 zł/mies. przy 2429 zł wpłaty

iPhone 12 mini 128 GB - 95 zł/mies. przy 2659 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 95 zł/mies. przy 4339 zł wpłaty

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 95 zł/mies. przy 4788,99 zł wpłaty

Pośpiech jest wskazany.

Niezależnie od tego, u którego operatora czy w którym sklepie zdecydujecie się nabyć nowy smartfon Apple’a - musicie się spieszyć, jeśli chcecie cieszyć się najmniejszym lub największym nowym iPhone’em jako pierwsi. Dostępność przedsprzedażowych partii jest mocno ograniczona i obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Jako że ze względu na pandemię łańcuchy logistyczne zaliczają spore obsuwy, kolejna partia nowych iPhone’ów może dojechać ze znacznym opóźnieniem.