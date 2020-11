InPost wprowadza weekendowe nadania. Paczka dotrze do nas szybciej, bo sprzedawca wyśle ją w weekend

18 interakcji

Właściciel Paczkomatów wdraża nowość, dzięki której szybciej otrzymasz swoją paczkę. Dzięki Weekendowym Nadaniom kurierzy InPostu będą działać na pełnych obrotach nawet w weekendy.

InPost robi krok w kierunku przyspieszenia dostaw paczek do klientów. Choć z reguły w tej materii nie ma na co narzekać, to - jak zwykle w przypadku zakupów robionych online - problemem okazują się weekendy.

Kiedy zamawiamy coś w piątkowy wieczór, czas dostawy wydłuża się o dwa dni. Kurier odbiera towar od nadawcy dopiero w poniedziałek, a my dostaniemy go we wtorek, czyli cztery dni po złożeniu zamówienia. InPost doszedł do wniosku, że to zbyt długi czas, a w rezultacie wdrożył system Weekendowych Nadań.

Weekendowe Nadania to system przeznaczony dla sklepów, ale docenią go głównie klienci.

Weekendowe Nadania to nowa funkcja dostępna dla przedsiębiorców posiadających konto w Managerze Paczek lub WebTruckerze. Zasada działania polega na tym, że odbiór towaru jest realizowany także w weekendy. W soboty można wybrać przedział czasowy od 8:00 do 12:00 lub od 12:00 do 16:00, a w niedzielę w godzinach 8:00 - 13:00. Aby Kurier odebrał paczki w sobotę lub niedzielę, formularz wysyłki należy wypełnić do soboty do godziny 13.00.

Nowy system sprawi, że paczki wysłane za pośrednictwem Kuriera InPost będą dostarczane szybciej, ponieważ unikną weekendowych przestojów. Dla nas, klientów, oznacza to same korzyści.

Nowy system InPostu będzie działał w okresie przedświątecznym.

System Weekendowych Nadań póki co działa w okresie od 7 listopada do 20 grudnia 2020 r. Tym samym InPost szykuje się na okres przedświąteczny, który w tym roku dla firm kurierskich będzie prawdziwym wyzwaniem.

Obecnie galerie handlowe są zamknięte, a lada moment może zostać nałożony całkowity lockdown, który zamknie kolejne gałęzie gospodarki. Do Świąt Bożego Narodzenia mamy jeszcze kilka tygodni, ale gorączka zakupowa zaczyna już ruszać. Nawet jeśli do Świąt sklepy zostaną otwarte, to można się spodziewać, że w tym roku o wiele więcej zakupów wykonamy w sklepach online.

To ogromne wyzwanie dla firm kurierskich, w tym dla InPostu. W ubiegłych latach przed Świętami kolejki do Paczkomatów potrafiły się ciągnąć dziesiątkami metrów. W tym roku zapewne obłożenie będzie znacznie większe, więc nowe pomysły przyspieszenia dostaw z pewnością są na wagę złota.