Wielka aktualizacja Pokemon GO. Nowy maksymalny poziom, silniejsze Pokemony, sezony i nowe PvP

Gracze na 40 poziomie doświadczenia czekali na to miesiącami. Niantic nareszcie stwarza przestrzeń do dalszego rozwoju awatara w Pokemon GO. To tylko jedna z nowości nadchodzących w aktualizacji Go Beyond.

Go Beyond to ostatnia wielka aktualizacja do niezwykle popularnej gry mobilnej Pokemon GO. Studio Niantic wprowadza znaczne zmiany do dochodowego tytułu, odświeżając wiele obszarów gry, a także wprowadzając zupełnie nowe mechanizmy rozgrywki.

Najciekawszą nowością wydaje się podniesienie maksymalnego poziomu doświadczenia.

Zaangażowani fani Pokemon GO już od dłuższego czasu siedzą pod sufitem. Doświadczeni trenerzy zdobyli 40 poziom doświadczenia wiele miesięcy temu. Na szczęście punkty doświadczenia zdobyte po wbiciu „czterdziestki” nie zmarnują się. Wypełnią one pulę wymaganą do zdobycia 50 poziomu - to nowe maksimum dla każdego gracza w Pokemon GO.

Co świetne, zdobycie ostatnich dziesięciu poziomów nie będzie polegać wyłącznie na powiększaniu puli punktów doświadczenia. Aby awansować, gracz musi dodatkowo wykonać kilka wyzwań umożliwiających wejście na nowy poziom. Dzięki temu trenerzy 40+ poczują wyzwanie, a sam proces będzie ciekawszy, bardziej zróżnicowany no i przede wszystkim: trudniejszy.

Wraz z nowymi poziomami nadchodzą silniejsze niż kiedykolwiek Pokemony.

Stworki również będą silniejsze niż wcześniej, co zostanie odzwierciedlone przy pomocy nowych wartości maksymalnych CP. Combat Points to ocena liczbowa w bardzo ogólny sposób sugerująca siłę każdego indywidualnego Pokemona. Wraz z aktualizacją Go Beyond maksymalne wartości CP poszybują w górę równolegle z nowymi poziomami doświadczenia.

Rozwijanie zdobytych Pokemonów na wyższe, maksymalne poziomy zostanie związane z nowymi przedmiotami. Te będzie można zdobywać na szereg róznych sposobów, m.in. wypełniając zadania nowego typu. Nowe wartości CP raczej nie sprawią jednak, że zmieni się aktualny ranking najlepszych Pokemonów - tak powiedział mi jeden z pracowników Niantic podczas wideokonferencji.

Go Beyond to także wprowadzenie do gry sezonów.

Sezony to trwające trzy miesiące wielkie wydarzenia tematyczne składające się z mniejszych eventów. W trakcie trwania sezonów gracze wezmą udział w aktywnościach z unikalnymi nagrodami. Sezony zostaną skorelowane z porami roku. Podczas zimowego okresu złapiemy więcej wodnych i lodowych Pokemonów, z kolei podczas letniego - ognistych i kamiennych.

Z sezonami połączony zostanie także przebudowany moduł PvP: Go Battle League. Rozgrywki ligowe zostaną fundamentalnie przemodelowane. Rankingowych szczebli będzie aż 24, a cztery najwyższe mają się wiązać z unikalnymi, efektownymi odznakami do zdobycia. Zmieni się system nagród oraz ich pula, a także metody zdobywania oraz utrzymywania pozycji w rankingu.

Go Beyond to także nowe Pokemony z regionu Kalos.

Już niedługo Pokemon GO wypełni się nowymi stworkami do złapania, ulepszenia i wytrenowania. Do gry zawita fauna z regonu Kalos. Pierwsza fala dodatkowych Pokemonów będzie się składać z 15 - 20 stworków. Swojego unikalnego przedstawiciela otrzyma Francja. Niantic zapowiada także nowe, tajemnicze jajo dla rajdów pierwszego poziomu trudności.

Firna z przyjemnością zdradza, że wśród około 15 - 20 nowych Pokemonów znajdą się ulubieńcy fanów: Greninja oraz Talonflame. Aby uczcić debiut nowych Poków, w grze będzie miał miejsce event zwiększający prawdopodobieństwo pojawiania się debiutantów na mapie świata.

Go Beyond nadejdzie do Pokemon Go już 30 listopada 2020 r.

Nowe poziomy doświadczenia, silniejsze Pokemony, sezony, przebudowana liga PvP oraz nowe stworki to tylko część z nadchodzących zmian i nowości. Niantic obiecuje wiele poprawek jakości. W tym tych dotyczących systemu buddy, rzucania pokeballami czy walki sieciowej. Producenci zapowiadają także dalsze prace nad megaewolucjami.