Empik obiecał PlayStation 5 na premierę. Klienci do dziś nie dostali konsol

28 interakcji

PlayStation 5 wyprzedało się w Polsce na pniu. Konsol nie starczyło nawet dla osób, które złożyły zamówienie kilka miesięcy przed premierą i wpłaciły zaliczkę. Taka sytuacja spotkała klientów Empiku.

Premiera nowej generacji konsol jest wielkim świętem dla graczy i fanów nowych technologii. Takie wydarzenie odbywa się raz na 6-7 lat i zawsze jest ogromnym przeskokiem technologicznym. Po wielu miesiącach - a wręcz latach - zapowiedzi we wrześniu 2020 r. konsola PlayStation 5 trafiła do przedsprzedaży w Polsce.

Konsolę można było zamówić w wielu sklepach, w tym w Empiku. Niestety nie każda sieć wywiązała się z warunków umowy. Jakiś czas temu przedstawialiśmy problemy z dostawą zamówień z x-komu i informację o rzekomych wadach fabrycznych PS5, przez które miało dojść do wycofania partii sprzętu z rynku.

x-kom nie jest jedynym sklepem, który nie sprostał oczekiwaniom klientów. Problemy z dostawami pojawiły się także w Empiku.

Empik we wrześniu pobrał zaliczki, ale do dziś nie wysłał konsol PlayStation 5.

Przemek Śmit, nasz redakcyjny maestro od zaplecza Spider's Web, znalazł się w dokładnie takiej sytuacji. Zamówienie na konsolę PlayStation 5 złożył na stronie Empiku we wrześniu, w dniu ogłoszenia preorderów. Zamówienie wiązało się z opłaceniem zaliczki w wysokości 250 zł, która miała gwarantować, że sprzęt będzie zarezerwowany i dotrze do klienta w dniu rynkowej premiery PS5.

W międzyczasie miał się pojawić mail z informacją, że można już opłacić zamówienie. Premiera się zbliżała, a mail z Empiku nie dochodził. Pierwsza próba kontaktu z Empikiem odbyła się 9 listopada i zaowocowała informacją, że maile są wysyłane przez system i po prostu trzeba jeszcze poczekać.

Sytuacja zaczęła robić się napięta. Kolejna próba wyjaśnienia sytuacji była 17 listopada, dwa dni przed sklepowym debiutem konsol. Pracownik Empiku nie mógł udzielić żadnych informacji na temat zamówień, ale zobowiązał się do przekierowania sprawy do osoby z większymi kompetencjami. Kolejnego dnia sytuacja się ponowiła.

To samo w czwartek, w dniu premiery konsoli oraz dzień później. Empik nie mógł pomóc nawet po weekendzie. Sytuacja do dziś nie jest rozwiązania.

Takich przypadków jest więcej.

Na Facebooku i Wykopie widać wiele podobnych historii. Klienci Empiku nie otrzymali konsol zamówionych miesiące temu. Oczywiście sprawa nie do dotyczy wszystkich zamówień, bo część z nich została zrealizowana bez problemów. Skala niepowodzeń jest jednak duża, a rozgoryczenie klientów jest bardzo widoczne.

Użytkownik Kiruz pisze na Wykopie:

Jakoś przed 19 zmienił mi się status zamówienia na "Do odbioru", ale nie dostałem żadnego smsa z kodem. Pojechałem do #empik żeby spróbować odebrać. Pracownicy w sklepie zmieszani bo nie mają tego w magazynie, a ponoć mieli dostać dostawę konsol już kilka dni temu (co by się zgadzało bo moje wyszło jakoby w piątek). Gość mi powiedział że musiał to ktoś zmienić kto ma dostęp wyżej do systemu, bo nie mieli jeszcze sytuacji by paczka sama zmieniła status bez jej fizycznej obecności u nich.

Nie brakuje też analogicznych historii z Facebooka.

Na razie Empik nabrał wody w usta, a klienci nadal nie wiedzą, co dzieje się z ich konsolami i zaliczkami. Sytuacja wzbudza tym większe rozgoryczenie, że nie zanosi się na szybką dostawę konsol PS5 do Polski. Wszystkie egzemplarze są wyprzedane, a dochodzi do tego, że wyprzedawały się nawet egzemplarze sprzedawane z dwukrotną przebitką cenową.

Jest to tym bardziej bulwersujące, że sytuacja dotyczy tych, którym najbardziej zależało na nowych konsolach. Mówimy przecież o osobach, które dwa miesiące przed premierą wyłożyły pieniądze po to, by zaklepać odbiór swojego egzemplarza konsoli.

Taka premiera zdarza się raz na siedem lat. Szkoda, że musi wyglądać w ten sposób.