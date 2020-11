Szukasz pomysłu na świąteczny prezent? Zanim ruszysz na zakupy, przejrzyj ofertę Empik Foto

Nadchodzi czas Świąt, a ty nadal nie wiesz co kupić rodzinie? Niezmiennie świetnym pomysłem są fizyczne zdjęcia, które w dzisiejszych czasach nabierają szczególnego znaczenia. Nie muszą to być jednak zwykłe odbitki, ale np. fotokalendarze, fotoksiążki, czy twój własny fotoplakat.

Kupowanie prezentów świątecznych potrafi być bardzo przyjemne, zwłaszcza jeśli należysz do osób, które czerpią większą radość z obdarowywania innych niż z bycia obdarowywanym. Ten rok jest jednak wyjątkowy, a zakupy robi się trudniej niż zwykle. Wiele sklepów jest zamkniętych, więc siłą rzeczy główny akcent przesunął się w kierunku sklepów online.

Zakupy w internecie są wygodne, ale może się okazać, że produkty na żywo wyglądają inaczej niż się tego spodziewaliśmy. Jeżeli chcecie uniknąć takich sytuacji, podsuwam sprawdzony pomysł na prezent dla bliskich.

Czy fotokalendarz może być dobrym prezentem świątecznym? Jasne, o ile będą w nim twoje zdjęcia.

Rok temu w ramach prezentów świątecznych sprawiłem rodzicom i teściom duże fotokalendarze ścienne. Rodzice od zawsze korzystali z takiego kalendarza, ale tym razem poza walorami praktycznymi prezent miał ogromną wartość emocjonalną. Na każdej karcie znajdowało się jedno zdjęcie mojej córki wykonane w danym miesiącu kalendarzowym. Do tego dołączyłem rodzicom większą paczkę zdjęć w formie odbitek zapakowanych w ładnym pudełku.

Efektu możecie się domyślić. Rodzice i teściowie byli autentycznie wzruszeni. Wspólnie przyznali, że to najlepszy prezent jaki mogli dostać. Fotokalendarz ze zdjęciami wnuczki wywołał uśmiech na twarzy nie tylko jednorazowo, ale wielokrotnie w ciągu całego roku. Przy każdej wizycie u dziadków mieliśmy okazję porównać, jak bardzo zmieniła się ich wnuczka przez 12 miesięcy. A w przypadku dwuletniego dziecka ta różnica jest uderzająca.

Tym sposobem okazało się, że wybór tegorocznych prezentów mam już z głowy.

Ponownie będą to fotokalendarze i ponownie zamówię je w Empik Foto, z którego usług korzystałem w ubiegłym roku. Empik Foto ma świetny stosunek jakości do ceny. Dziadkowie co prawda nie są szczególnie wymagającymi klientami jeśli chodzi o jakość druku, ale fotokalendarz z Empik Foto wydrukowany na papierze fotograficznym mógłbym bez cienia wahania powiesić również w swoim biurze, obok wielokrotnie droższych wydruków, i byłbym z niego bardzo zadowolony. Zdjęcia wyglądały w dokładnie taki sposób tak, jak przygotowałem je do druku, bez zabarwień czy innych niespodzianek.

Do tego fotokalendarze, nawet te dużego formatu 30 x 40 cm drukowane na najlepszym papierze fotograficznym, są bardzo przystępne cenowo. W Empik foto bardzo często trafimy też na świetne promocje, w których podstawowy fotokalendarz można kupić np. za 20 zł.

Przy moim zamówieniu czas realizacji wynosił kilka dni, a wysyłka była darmowa, przy czym mogłem wybrać odbiór w salonie Empiku bądź dostawę do domu. Obecnie zamówienia powyżej 50 zł są dostarczane za darmo, niezależnie od tego, jaką formę dostawy wybierzemy.

Takich pomysłów na foto-prezent jest znacznie więcej.

Świetnym pomysłem są również fotoksiążki. Bardzo polecam ten rodzaj prezentacji zdjęć, szczególnie, że fotoksiążkę robi się naprawdę łatwo przy użyciu kreatora. Takie fizyczne zdjęcia - zwłaszcza w większym formacie - odbiera się zupełnie inaczej niż fotografie wyświetlone na telewizorze czy komputerze. W zalewie dziesiątek tysięcy zdjęć robionych rocznie taka fotoksiążka z wyselekcjonowanymi fotografiami nabiera dużego znaczenia.

Osobiście jestem wielkim fanem tradycyjnych wyklejanych albumów z odbitkami, szczególnie w formacie 21 x 15 cm. Pomysłów na fotograficzne prezenty jest też więcej, jak fotoplakat, czy choćby spersonalizowany kubek z własnym zdjęciem. W ofercie Empik Foto znajdziemy np. świetny kubek XXL o pojemności 890 ml. Tego typu prezenty możemy zaprojektować w kilka minut, a efekty będą cieszyć bardzo długo.

W dzisiejszym świecie fizyczna odbitka jest czymś wyjątkowym, wartościowym i jakościowym. Dlatego jeśli chcesz zrobić świąteczny prezent sobie lub bliskim, fotografie - nie tylko w formie odbitek! - są kapitalnym pomysłem.

*Materiał powstał przy współpracy z Empik Foto.