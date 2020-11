1 interakcji

Gracze na PC mogą dzisiaj połączyć dwie świetne oferty na darmowe gry. Do 17:00 można zyskać za darmo rewelacyjne Elite Dangerous, z kolei od 17:00 bardzo grywalnego MudRunnera. Obie gry zgarniemy na platformie Epic Games Store.

Kolejny czwartek, kolejne darmowe gry z Epic Games Store do odebrania. Tym razem platformę cyfrowej dystrybucji zdominowały symulatory. Jeden wielki i kosmiczny, drugi brudny i terenowy. Każdemu warto dać szansę, ponieważ to liderzy jakości w swoich indywidualnych kategoriach.

Elite Dangerous to największy współczesny kosmiczny symulator.

Gra jest tak samo wielka, co cudowna. Jeśli zawsze marzyła się wam eksploracja kosmosu „na serio“, nie znajdziecie lepszego tytułu. Elite Dangerous oferuje masę możliwości, stylów rozgrywki i obszarów do odkrycia. Nim jednak zostaniecie kosmicznym pionierem, spędzicie wiele czasu na samouczkach i szkoleniach, rozumiejąc jak działają skoki w nadprzestrzeń, ruch planetarny i tak dalej.

Elite Dangerous to świetny tytuł dla tych, którym eksploracja kosmosu w No Man’s Sky wydawała się zbyt banalna i uproszczona. Dla pasjonatów czerpiących frajdę ze świetnie zaplanowanych podróży między gwiazdami czy udanego dokowania na stacji kosmicznej. A to tylko początek przygód. Łaziki powierzchniowe, wydobywanie surowców, nawet Obcy… ach, masa zawartości na tygodnie i miesiące spokojnej zabawy.



- Darmowe Elite Dangerous w Epic Games Store.

MudRunner to wciągająca gra o samochodach terenowych.

Samochody terenowe? To nie dla mnie - jeśli myślisz w ten sposób, doskonale cię rozumiem. Miałem dokładnie tak samo. Gdy do Spider’s Web trafił SnowRunner - kontynuacja gry z Epic Games Store - recenzowałem go wyłącznie z redakcyjnego obowiązku. Jednak już po godzinie nie mogłem oderwać się od ekranu, a walka silnika z naturą okazała się czymś pasjonującym.

MudRunner nie jest grą samochodową. To tytuł zachęcający do pokonywania przeciwności. Do docierania tam, gdzie wydaje się to niemożliwe. Jeśli grając w Skyrim zawsze forsowałeś góry i wzgórza zamiast szukać bezpiecznych ścieżek dookoła, MudRunner jest stworzony dla ciebie. Widzisz w oddali majaczący szczyt, który wydaje się nie do zdobycia i na który musisz się wdrapać aby zadowolić własne ego? To kwintesencja omawianej gry.

Zwracam tylko uwagę, że MudRunner będzie darmowy dopiero od 17:00. Wcześniej możecie dodać do kolekcji Elite Dangerous, które wraca dzisiaj do swojej standardowej ceny na Epic Games Store, wynoszącej 99 zł.



- Darmowy MudRunner w Epic Games Store.