Cyberpunk 2077 przechodzi do Play, a kawałek Night City trafi do Warszawy

W blasku nowej gry CD Projekt RED chciałyby się ogrzać inne firmy, jedną z nich jest Play. Operator zorganizował właśnie konkurs związany z premierą Cyberpunk 2077.

Chociaż premiera gry Cyberpunk 2077 była przekładana już trzykrotnie, w tym ostatnio już po ogłoszeniu wysłania kodu do tłoczni płyt, to jej twórcy obiecują, iż trafi ona do graczy jeszcze przed końcem tego roku. Na to wydarzenie czekają wszyscy, w tym nie tylko fani gier, ale również przedstawiciele branż pozornie niezwiązanych z gamingiem.

CD Projekt RED z okazji nadchodzącej premiery swojej nowej gry nawiązuje partnerstwa z najróżniejszymi przedsiębiorstwami, a jednym z sojuszników studia został Play. Na mocy porozumienia pomiędzy tymi dwiema spółkami zorganizowany zostanie konkurs.

W ramach akcji promocyjnej mamy dostać „szereg niespodzianek”, a jedną z nich jest konkurs, który potrwa aż do 23 listopada 2020 r. Play prosi fanów o podsyłanie swoich prac w postaci tzw. fanartów, które będą przedstawiały markę Play w świecie gry Cyberpunk 2077. Zwycięzcy proponuje wieczny , trwający miesiąc fejm.

Ta ze zgłoszonych prac, którą organizator uzna za najlepszą, zostanie przeniesiona na ścianę kamienicy przy ul. Brackiej 25 w Warszawie i będzie zdobić ją do końca roku. Zwycięzca, z którym operator skontaktuje się wcześniej prywatnie, zostanie ogłoszony 26 listopada 2020 r. Grafika powinna przyozdobić budynek jeszcze przed premierą Cyberpunka 2077, którą przełożono niedawno na 10 grudnia 2020 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wrzucić zdjęcie albo screenshota swojej pracy wykonanej techniką cyfrową na konto w serwisie Instagram. Trzeba tylko pamiętać, by oznaczyć w poście profil @play_polska oraz dodać hashtagi /#PlayCyberpunk2077 oraz /#TeamPlay💜.