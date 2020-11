Komputronik przygotował cały tydzień wyprzedaży z okazji Czarnego Piątku. Rusza Black Week Sale, w tym roku pod hasłem dbania o zdrowie.

Jak co roku sieć sklepów Komputronik przygotowała szereg promocji z okazji Black Friday i nie będą to promocje jednodniowe - czarnopiątkowe okazje potrwają przez cały tydzień, od 23 do 29 listopada, a zakończą się finalną wyprzedażą w Cyber Monday, podczas której klienci będą mogli kupić ostatnie sztuki towarów jeszcze taniej.

Warto zaglądać na stronę Komputronik.pl, bo rabaty na smartfony, laptopy, PC, akcesoria oraz sprzęt RTV i AGD będą sięgać nawet 95 proc.

Black Week Sale w Komputroniku - najlepsze promocje.

Adekwatnie do wyzwań stawianych nam przez 2020 r., Komputronik w tym roku przygotował najlepsze zniżki na te gadżety, które pomogą nam zadbać o zdrowie - na smartwatche i smartbandy.

Szczególnie okazyjne będą promocje na zegarki i opaski wyposażone w pulsoksymetr, pozwalający na pomiar nasycenia krwi tlenem. To kluczowy parametr monitorowany podczas zakażenia SARS-CoV2 i choć pulsoksymetry w zegarkach nie są może tak dokładne, jak ich szpitalne odpowiedniki, tak posiadanie takiego czujnika na nadgarstku pozwala wykryć na czas, że z naszym organizmem dzieje się coś niedobrego.

Aby skorzystać z tego sensora wcale nie musimy wydawać kilku tysięcy złotych na najdroższe smart-zegarki. Czujnik SpO2 znajdziemy już w kosztującej mniej niż 100 zł opasce Huawei Band 4.

Jest on również obecny w bardzo przystępnych cenowo zegarkach Garret Women Eva, które oprócz funkcji monitorowania zdrowia oferują też stylowy wygląd i szereg funkcji smart.

Jeśli zaś zależy nam na zegarku monitorującym nie tylko nasze zdrowie, ale też postępy sportowe, w sklepie Komputronik podczas Black Week Sale kupimy w okazyjnej cenie zegarek Huawei Watch GT 2 46 mm Sport, wyróżniający się nie tylko znakomitym stosunkiem ceny do możliwości, ale też ponadprzeciętnym czasem pracy, sięgającym nawet dwóch tygodni.

Black Friday 2020 - najlepsze okazje w Komputronik

Oprócz wymienionych wyżej smart-zegarków i opasek w Komputroniku znajdziemy setki produktów w okazyjnych cenach. Wśród nich takie okazje jak Lenovo Ideapad 3-15ARH tańszy o 400 zł, smartfon Huawei P40 Pro 256GB Dual SIM za 2 999 zł, telewizor Samsung QE65Q67TA przeceniony o 500 zł czy myszka Logitech G502 Hero za jedyne 199 zł.

Warto przypilnować upatrzonego produktu i kupić go, gdy tylko rozpoczną się wyprzedaże Black Week Sale, gdyż liczba towarów objętych promocją jest ograniczona.

*Materiał powstał we współpracy ze sklepem Komputronik