Black Friday w wydaniu vivo to świetna okazja dla łowców promocji szukających dobrych słuchawek typu TWS. Można je otrzymać za darmo przy zakupie smartfona vivo Y70.

Jeżeli szukasz nowego smartfona i czekałeś z zakupem do Black Friday, vivo ma coś dla ciebie. W ramach Black Friday kupimy smartfon vivo Y70 w cenie 1099 zł, a gratis dostaniemy słuchawki Bluetooth TWS (czyli prawdziwie bezprzewodowe) vivo TWS Neo zupełnie za darmo.

Słuchawki vivo TWS Neo kosztują 499 zł, a w ramach Black Friday są dodawane do smartfona za darmo.

vivo TWS Neo to nowa generacja prawdziwie bezprzewodowego modelu działającego poprzez Bluetooth. Niewielkie, mieszczące się w kieszeni etui kryje dwie zupełnie niezależne słuchawki, które na jednym ładowaniu grają przez 4,5 godziny, a ładują się kiedy tylko wrócą do etui. Akumulator w etui zapewnia łącznie 22,5 godz. grania, a naładujemy go poprze USB-C.

Słuchawki vivo TWS są wyposażone w system redukcji hałasu z AI, a do tego obsługuję Asystenta Google za pomocą wykrywania głosu. Za jakość dźwięku i redukcję opóźnień odpowiadają technologie aptX Adaptive i AI Dynamic Low Latency.

Słuchawki tego typu to niesamowita wygoda użytkowania. Jeśli raz spróbujesz tego typu rozwiązania, raczej nie wrócisz do przewodowych modeli. Słuchawki TWS sprawdzają się świetnie na co dzień w wielu scenariuszach, np. w komunikacji miejskiej czy podczas spacerów. Sprzęt potrafi nie tylko odtwarzać muzykę, ale dzięki wbudowanym mikrofonom możemy też prowadzić rozmowy telefoniczne.

Smartfon vivo Y70 jest wyceniony na 1099 zł i w swojej klasie wyróżnia się zastosowaniem szybkiego ładowania. Dołączona do zestawu ładowarka FlashCharge o mocy 33 W pozwala w pół godziny naładować smartfon od zera do poziomu 62 proc. To sprawia, że nie trzeba zostawiać smartfona na noc na ładowarce, bo na cały dzień pracy wystarczy mu porcja energii dostarczona podczas porannej toalety i śniadania.

Ekran vivo Y70 to panel AMOLED o idealnie odwzorowanej czerni. Ma duży rozmiar 6,44 cala i rodzielczość Full HD+.

Smartfon jest wyposażony w potrójny aparat, w którym główny moduł ma rozdzielczość 48 megapikseli przy jasności f/1.8. Wspiera go dodatkowy obiektyw makro oraz kamera DoF do wykrywania głębi przy zdjęciach portretowych. Smartfon nagrywa wideo w rozdzielczości 4K.

Rodzielczość przedniej kamerki umieszczonej w malutkim wycięciu na ekranie o 16 megapikseli.

Smartfon działa pod kontrolą Androida 10, a jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665, 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci na dane, którą można rozszerzyć za pomocą kart microSD o pojemności do 256 GB. Ważnym elementem jest też NFC do płatności zbliżeniowych.

Jak skorzystać z promocji vivo?

Aby skorzystać z promocji, trzeba kupić smartfon vivo Y70 w dowolnym kanale dystrybucji w terminie od 27.11 do 30.11 2020 r. Następnie należy zarejestrować się na stronie promocjavivo.pl i wypełnią formularz, załączając dowód zakupu.

Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów, więc warto się spieszy. Tym bardziej, że to jedna z lepszych ofert dla osób szukających smartfona i bezprzewodowych słuchawek TWS.

