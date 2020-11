Black Friday w Amazonie już ruszył. Czytniki Kindle w świetnych cenach

Amazon rozpoczął już pierwsze promocje w ramach Black Friday, a w nich znajdziemy czytniki Kindle w bardzo dobrych cenach. Podświetlany Kindle 10 kupimy za 300 zł.

Choć do Black Friday został cały tydzień, to właśnie rozpoczyna się tydzień wyprzedaży w Amazonie. Jak zwykle jednym ze sztandarowych produktów jest czytnik e-booków Kindle. Różne warianty tego urządzenia są teraz dostępne w bardzo dobrych cenach.

Czytniki Kindle na Amazon.de - zestawienie promocji.

Przejdźmy zatem do konkretów, czyli nowych cen:

Cały proces zakupów jest przetłumaczony na język polski. Końcowa cena zostanie powiększona o wyższy VAT względem ceny widocznej na stronie, jako że polska stawka tego podatku jest wyższa niż niemiecka. VAT jest naliczany dopiero w koszyku.

Przykładowo końcowa cena Kindle 10 wynosi 67,17 euro, czyli równiutkie 300 zł, a wysyłka do Polski jest darmowa. Warto podkreślić, że mowa o wersji czytnika pozbawionej reklam.

Jaki czytnik Kindle wybrać?

Podstawowy Kindle 10 jest czytnikiem zdecydowanie wartym polecenia. Urządzenie ma dotykowy ekran, który na dodatek jest podświetlany, więc czytanie będzie możliwe nawet po zmroku, przy wyłączonym świetle. Główna różnica względem droższych czytników to niższa rozdzielczość 800 x 600 pikseli (167 ppi), podczas gdy czytniki Paperwhite i Oasis mają wyższe rozdzielczości i zagęszczenie pikseli 300 ppi.

A może warto dopłacić do czytnika Kindle Oasis? Zdecydowanie warto, ale niestety proces jego zakupu będzie bardziej skomplikowany, ponieważ Amazon nie wyśle go bezpośrednio do Polski. Nie jest to bariera nie do pokonania, ponieważ można skorzystać z pośredników wysyłających takie zakupy do Polski. Jedną z takich firm jest Mailboxde, pobierający opłatę w wysokości ok. 10 euro.

Kindle Oasis 3 ma przede wszystkim nową, znacznie cieńszą obudowę z węższymi ramkami i większym ekranem, który ma siedem cali przekątnej i rozdzielczość 1680 x 1264 pikseli. Dodatkowo barwa podświetlenia dostosowuje się do warunków otoczenia, dzięki czemu wieczorem czytnik nie będzie świecił nieprzyjemnym niebieskim światłem. Czytnik jest też wodoszczelny, więc można go używać chociażby w wannie.

Jeśli dopiero chcesz zacząć przygodę z czytnikami e-booków, Kindle 10 będzie bardzo dobrym wyborem, a w cenie 300 zł za wersję bez reklam jest to świetna propozycja. Zdecydowanie warto.