Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe to już jeden organizm

Jeżeli w ostatni weekend listopada mieliście problem ze skorzystaniem z usług bankowości elektronicznej Alior Banku i T-Mobile Usług Bankowych - nie macie powodu do zmartwień. Chwilowa niedostępność wynikała z przeprowadzenia połączenia operacyjnego obu podmiotów.

Już od pewnego czasu ostatni weekend listopada zarezerwowano na proces przeniesienia wszystkich dotychczasowych produktów otwartych w T-Mobile Usługi Bankowe do systemów informatycznych Alior Banku. Przez to w tym czasie klienci mogli odczuwać pewne trudności chcąc korzystać z bankowości internetowej. Ale za to dzięki przeprowadzonej operacji doszło do ujednolicenia obsługi i produktów dotychczasowych klientów T-Mobile Usługi Bankowe, którzy po integracji mogą korzystać z pełnego portfolio produktów Alior Banku.

Do bankowości Alior Online i Alior Mobile przeniesiono w ten sposób między innymi: historię operacji, zlecenia stałe, szablony płatności, polecenia zapłaty, przelewy odroczone, limity i kody PIN kart płatniczych, statusy kart, powiadomienia o zdarzeniach na rachunkach, wyciągi, czy historię wiadomości.

Alior Bank w pełni zastąpił T-Mobile Usługi Bankowe

„Zakończyliśmy współpracę z T-Mobile Polska w ramach projektu „T-Mobile Usługi Bankowe". Obsługę produktów, które zakładane były w oddziale T-Mobile Usługi Bankowe kontynuujemy samodzielnie w Alior Banku” - informuje Alior Bank. Od teraz klienci T-Mobile Usługi Bankowe mogą powoli odkrywać system ifunkcjonalności oferowane przez Alior.

Kluczowym zagadnieniem na początek jest kwestia logowania. Schematlogowania zależy m.in. odtego, czyklient kiedykolwiek wcześniej korzystałzusług Alior Banku orazwjaki sposób ijak często korzystał zbankowości T-Mobile Usługi Bankowe lub bankowości Alior Banku. W przypadku utrudnieńzwiązanych z logowaniem do systemu, w sytuacji gdy:

Klienci nie wiedzą, którego numeru CIF należy użyć do logowania – bank daje podpowiedzi

Jeżeli mają trudności w odzyskaniu CIF przez stronę www – najprawdopodobniej jest to związane z kwestiami bezpieczeństwa i taka opcja może być dla nich niedostępna. W tej sytuacji niezbędna będzie wizyta w oddziale banku.

Jeżeli nie mogą odzyskać lub nie pamiętają nr CIF – bank rekomenduje zalogowanie się do aplikacji mobilnej Alior Mobile (daną do logowania jest PESEL).

W przypadku otrzymania komunikatu, że dostęp klienta jest zablokowany, bank prosi o wykonanie próby samodzielnego zdjęcia blokady

W przypadku otrzymania komunikatu o braku możliwości odblokowania, bank prosi o wizytę w oddziale lub placówce partnerskiej (ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości odblokowania przez infolinię banku)

Koniec naszej współpracy nie oznacza zakończenia świadczenia usług bankowych dla klientów TMUB – zostawiamy ich w rękach naszych dotychczasowych partnerów w projekcie, gwarantując dostęp do wszystkich usług, z których dotychczas korzystali - zapowiadał już we wrześniu Piotr Bubak, Dyrektor Departamentu usług abonamentowych T-Mobile Polska.