Microsoft robi porządki przed premierą nowych konsol. Motywy i nowy ekran główny już na Xboksie One

Interfejs konsoli Xbox One właśnie stał się znacznie ładniejszy i bardziej czytelny. To zasługa najnowszej aktualizacji, która jest już dostępna dla posiadaczy konsol Microsoftu.

System Xboksa One przeszedł gruntowne odświeżenie. Na konsolach, w aplikacjach mobilnych oraz w aplikacjach Windows 10 doszło do znacznej ewolucji wizualnej. Interfejs Xboksa stał się bardziej zaokrąglony, nowoczesny, wygładzony oraz czytelniejszy. Do tego konsole, aplikacje mobilne i programy Windows 10 zostały silnie zunifikowane. Dzięki temu gracze mogą np. dzielić się zrzutami ekranu wykonanymi na Xboksie, ale za pomocą smartfonu. Świetny patent.

Teraz Microsoft wprowadza motywy dla profili gracza.

Motywy to nowy element identyfikacji wizualnej, który pozwala wyróżnić się poszczególnym użytkownikom na tej samej konsoli. Motywy są niczym tło dla unikalnych awatarów 3D, stanowiąc wizualne dopełnienie naszej zakładki profilowej. Motywem może być piękne gradientowe tło w określonych kolorach, ale również pejzaż z jakiejś gry. Na ten moment możemy wybrać między Minecraftem, Forzą Horizon, Sea of Thieves, Halo i Gears of War.

Motywy przypominają nieco tapetę, jaką możemy wybrać podczas konfiguracji zakładki profilu SEN na PlayStation 4. Różnica polega na tym, że o ile tapetę profilu SEN widzimy na PS4 bardzo sporadycznie, tak z motywem na Xboksie będziemy mieli do czynienia regularnie. Wyświetla się on bowiem za każdym razem, gdy korzystamy z zakładki profili w podręcznym przewodniku, wywoływanym przyciskiem Xbox na kontrolerze.

Zmiany wizualne i ostatnie porządki przed Xbox Series.

Aktualizacja wprowadza na konsolach Microsoftu nowy układ kafelków i zakładek. Co uważniejsi gracze zauważą, że zmienił się nieco wygląd niektórych ikon, wprowadzono nowe czcionki, z kolei ramki i rogi interfejsu zostały wygładzone. To cześć dalszego unifikowania środowiska Xbox, rozciągającego się od smartfonów, przez konsole, a kończącego na komputerach osobistych. Ładniejsze stały się m.in. zakładki ustawień oraz cyfrowej kolekcji gier.

Microsoft ujednolicił także systemowe możliwości. Od teraz rozmowy głosowe oraz czaty tekstowe znajdują się w jednej zakładce przewodnika. Bardzo pomocna i praktyczna okazuje się pozioma belka w menu głównym z ostatnio używanymi aplikacjami. Dzięki niej zyskamy szybki dostęp do kluczowych programów Xboksa, takich jak Sklep Microsoft, Game Pass czy ustawienia. Tutaj wylądują także kafelki niedawno uruchamianych gier wideo.

Jeśli którykolwiek z użytkowników poczuje się zdezorientowany zmienionym układem ekranu głównego bądź zakładek, może skorzystać z zupełnie nowego przewodnika. Również w języku polskim. Będąc przy językach, Xboksy działają od teraz po czesku, słowacku, węgiersku oraz grecku. Jó étvágyat!

System gotowy na konsole Xbox Series X/S.

Październikowa aktualizacja oprogramowania jest o tyle istotna, iż pozwala poczuć, czego możemy się spodziewać na konsolach Xbox Series X oraz Xbox Series S. Microsoft już wcześniej zapowiedział, że chce korzystać z takiego samego oprogramowania na starszej oraz nowej generacji konsol. Teraz możemy je przetestować na własnej skórze.

Tymczasem oprogramowanie Sony napisane z myślą o PlayStation 5 wciąż pozostaje wielką tajemnicą.