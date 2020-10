Kodek AV1 został opracowany z myślą o wydajnym dostarczaniu treści w formacie Ultra HD w formie mediów strumieniowanych z Internetu. Windows obsługuje go już od dawna, ale w szczątkowej formie. To właśnie się zmienia.

Sojusz AOM (Alliance for Open Media) został powołany w 2015 r., a jego członkami zostali Microsoft, Google, Mozilla, Cisco, Intel, Netflix i Amazon. Składające się na niego podmioty wspólnie pracują nad mediami cyfrowymi nowej generacji i kodekami do ich tworzenia i dekodowania. Kodek to mechanizm systemu operacyjnego, instruujący OS jak ma postępować z danym formatem multimediów.

W 2018 r. AOM zaprezentował światu kodek AV1 w wersji 1.0. To darmowe rozwiązanie, którego celem jest wydajne dostarczanie treści w Ultra HD – a więc w rozdzielczościach 4K i 8K – przez Internet do urządzeń użytkowników. Jego atutem jest wydajniejsza o 30 proc. kompresja danych przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu i dźwięku, w tym poszerzonego gamutu kolorów czy danych HDR.

Windows 10 obsługuje już od dawna kodek AV1 do treści Ultra HD. Sęk w tym, że na razie w ramach eksperymentu.

Kiedy zechcemy otworzyć plik lub połączyć się ze strumieniem multimedialnym w formacie AV1, Windows automatycznie pobierze z Microsoft Store kodek AV1 oznaczony jako wersja beta. To oznaczenie mówi nam o tym, że mechanizm nie jest jeszcze gotowy. W istocie: Windows 10 dekoduje AV1 w trybie programowym (software mode), a więc nie wykorzystuje pełnej mocy obliczeniowej sprzętu użytkownika. W tym trybie za dekodowanie treści odpowiada wyłącznie procesor CPU urządzenia, bez angażowania karty graficznej.

Takie marnowanie niewykorzystanych zasobów sprawia, że procesor główny komputera musi wykonać dużo więcej obliczeń niż jest to potrzebne – wszak część z nich mógłby przejąć procesor GPU, zazwyczaj dużo lepiej nadający się do tego celu. Jest to o tyle zabawne, że Microsoft jest jednym z współtwórców AV1 – a mimo tego w Windowsie 10 nadal obsługa tego formatu pozostawia ciut do życzenia. Microsoft zapowiedział jednak, że to się zmienia.

W przeciągu najbliższych tygodni kodek AV1 wyjdzie z beta-testów i będzie już akcelerowany przez kartę graficzną.

Użytkownik nie będzie musiał podejmować żadnych działań – Microsoft Store na domyślnych ustawieniach sam dokona aktualizacji. Niestety, przynajmniej na razie, treści Ultra HD w kodeku AV1 będą dekodowane wyłącznie przez najnowsze karty graficzne.

Akceleracja będzie dostępna dla użytkowników z układami graficznymi Intel Iris Xe Graphics, GeForce RTX 3000 oraz (niedostępnych jeszcze na rynku) Radeon RX 6000. Cóż, bez wątpienia wideo w 8K wymaga bardzo dużej mocy obliczeniowej… ale 4K? Miejmy nadzieję, że zakres obsługiwanych kart będzie z czasem poszerzony.

A jest na co mieć nadzieję. Akceleracja sprzętowa i właściwa alokacja zasobów do dekodowania tego kodeku ma bardzo praktyczne korzyści dla użytkownika. Komputer będzie marnował dużo mniej energii – a co za tym idzie, pozwoli na obejrzenie więcej treści zanim rozładuje się jego akumulator.