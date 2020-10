Nie chcesz Office’a? I tak go dostaniesz. Testerzy zgłaszają automatyczną instalację pakietu w Windowsie

Testerzy rozwojowych wersji Windowsa donoszą, że Microsoft bez ich wiedzy i zgody automatycznie na ich komputerach zainstalował pakiet Office. Firma nie komunikowała takich planów, a i sposób przeprowadzenia eksperymentu pozostawia wiele do życzenia.

To był dziwny poranek dla testerów Windows Insider. Na ich komputerach – choć nie u wszystkich – pojawiły się aplikacje Word, Excel, Outlook i PowerPoint. Nie są to przy tym tak zwane aplikacje natywne, a PWA. Czyli takie, które wykorzystują silnik przeglądarki internetowej do działania. O tym dziwnym zjawisku donoszą, między innymi, czytelnicy WindowsLatest oraz Bleeping Computer.

Według wstępnej analizy – choć z całego zamieszania będzie musiał się jeszcze wytłumaczyć sam Microsoft – wybrana grupa testerów została wybrana do sprawdzenia możliwości zdalnego instalowania aplikacji za pośrednictwem domyślnej systemowej przeglądarki. Faktem jest, że istotą programu Windows Insider jest testowanie nowych funkcji. Microsoft jednak nie zapowiedział planów na zdalne instalowanie aplikacji użytkownikom. Co więcej, ta została przeprowadzana nawet jeżeli użytkownicy korzystali z przeglądarki Edge z produkcyjnego kanału – zamiast z Beta, Dev czy Canary przeznaczonych do testów.

Pójdźmy Microsoftowi na rękę i uznajmy, że to taki urok beta-testów Windowsa. Czy to jednak oznacza, że Microsoft będzie nam zdalnie instalował aplikacje, w tym Office’a?

Dobre pytanie. Niestety, musimy czekać na oficjalne stanowisko firmy. Warto jednak pamiętać, że od samego początku Windows 10 ma problemy z wciskaniem nam niechcianych aplikacji. Nawet dziś, po uruchomieniu komputera do pracy, przywitała mnie nowozainstalowana aplikacja Xbox SmartGlass. Wielu Czytelników Spider’s Web zgłaszało też, że po aktualizacjach Windowsa często wracają preinstalowane śmieciowe gry i aplikacje, jakie były zapewnione wraz ze sprzętem.

Miejmy nadzieję, że ten dziwny sprawdzian nie jest jednak związany z takim umilaniem nam życia na siłę. Windows na domyślnych ustawieniach i tak sporadycznie wyświetla reklamy innych produktów Microsoftu. To na szczęście można wyłączyć – ale zdalna instalacja niechcianych programów to granica, której przekraczać się nie powinno.