Windows 10 zrobi porządek w telefonach oraz ostrzeże nas o awarii dysku i konieczności zrobienia kopii zapasowej

Nowa testowa kompilacja Windowsa 10 wprowadza dwie nowości. Pierwszą jest usprawniona aplikacja Twój telefon, gdzie wkrótce będziemy mogli wygodnie zarządzać podłączonymi urządzeniami. Ale jest coś jeszcze – choć mniej widoczne dla typowego użytkownika.

Najnowsza testowa kompilacja Windows 10 Dev – a więc eksperymentalna edycja Windowsa 10, z funkcjami, które w nieokreślonej przyszłości mogą trafić do produkcyjnej wersji – wprowadza dwa ciekawe i przydatne usprawnienia.

Pierwszym jest nowa wersja aplikacji Twój telefon, która służy do wysyłania i odbierania SMS-ów i połączeń głosowych z poziomu komputera, kopiowania z niego zdjęć i uruchamiania na komputerze androidowych aplikacji. Wraz z nową wersją pojawi się panel do zarządzania wieloma urządzeniami.

Z jego poziomu możemy w łatwy sposób sparować nowy telefon bądź tablet z naszym komputerem z Windowsem, sprawdzić które są już połączone lub ewentualnie któryś usunąć. To bez porównania czytelniejszy interfejs od obecnie stosowanego, gdzie dodawanie nowego telefonu znajduje się w innym miejscu, podgląd podłączonych w jeszcze innym – a i tak czasem możemy być odesłani do aplikacji webowej do zarządzania naszym Kontem Microsoft.

Zarządzanie podłączonymi telefonami do Windowsa 10 jest łatwiejsze. System zyskał też narzędzie do monitorowania sprawności pamięci SSD.

Windows 10 będzie w czasie rzeczywistym obserwował zachowanie pamięci NVMe SSD i sprawdzał czy nie występują jakieś nietypowe objawy, mogące świadczyć o problemach z pamięcią. Jeżeli takowe wykryje, system poinformuje użytkownika o swoim odkryciu i ostrzeże, że symptomy mogą świadczyć o awarii urządzenia i że przydałoby się niezwłocznie wykonać kopię zapasową zapisanych na nim ważnych danych.

Windows 10 Dev to eksperymentalny kanał testowy. To oznacza, że nowości jakie do niego trafiają mogą, ale nie muszą trafić do produkcyjnej wersji systemu w bliżej nieokreślonej przyszłości. Dopiero po przejściu do kanału Beta możemy być pewni, że dane nowości trafią do najbliższej aktualizacji rozwojowej systemu. Niedawno do kanału Dev dodano, między innymi, łącze do tworzenia szybkich wirtualnych spotkań.



