Siemens EQ.500 to znakomity przykład tego, jaki powinien być nowoczesny ekspres do kawy

Jaki powinien być nowoczesny ekspres do kawy? Nowy Siemens EQ.500 ma wszystko, czego możemy oczekiwać od takiej maszyny w 2020 r.

Na rynku nie brakuje ekspresów o różnych kształtach i wymiarach, ale wciąż przeważają sprzęty, którym brak jakiejś istotnej funkcji. Siemens EQ.500 nie kosztuje fortuny, a i tak producentowi udało się zmieścić w nim wszystkie najważniejsze cechy, jakie powinien mieć nowoczesny ekspres do kawy.

Ekspres do kawy musi dobrze wyglądać.

Przez „dobrze” mam na myśli „nowocześnie”. W zalewie dziesiątek podobnych do siebie modeli Siemens EQ.500 to nowoczesny powiew świeżości. Nie można powiedzieć co prawda, by jego design był minimalistyczny, ale nie jest też przesadzony - stylowa obudowa z panelem dotykowym do szybkiej obsługi łączy klasykę i futuryzm w równym stopniu, dzięki czemu Siemens EQ.500 będzie pasował do każdej kuchni: zarówno tej wykończonej bardzo nowocześnie, jak tej, gdzie postawiono np. na styl skandynawski.

Ekspres do kawy musi być prosty w obsłudze.

A trudno o większą prostotę niż ta, którą widać w ekspresie Siemensa. Najważniejszą funkcję, czyli zaparzanie kawy danego rodzaju, obsługujemy dotykając duże, czytelne ikony na panelu dotykowym coffeeSelect.

Przyciskami pojemnościowymi powyżej możemy szybko dostosować wielkość i intensywność naparu, więc nie jest konieczne grzebanie w ustawieniach, by zaparzyć większą czy mniejszą kawę.

Do menu musimy zajrzeć tak naprawdę dopiero wtedy, gdy najdzie nas ochota na personalizację pracy ekspresu lub wykonanie czyszczenia. Co prowadzi nas do kolejnego punktu.

Ekspres do kawy musi być łatwy w czyszczeniu.

W przypadku ekspresu Siemens EQ.500 czyszczenie i konserwacja nie mogłyby być prostsze. Dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych, które trzeba od czasu do czasu oczyścić lub wymienić, uzyskujemy otwierając front urządzenia. Pojemnik na wodę umieszczono w taki sposób, że nawet jeśli ekspres jest dosunięty do ściany w głębi blatu, łatwo jest go wyjąć i napełnić lub wyczyścić.

W wielu ekspresach problemu nastręcza czyszczenie układu mlecznego. Aby temu zaradzić, Siemens opracował technologię autoMilk Clean, czyli automatyczny system czyszczenia parą, który włącza się po każdym przygotowaniu kawy mlecznej. Działa on zarówno w przypadku modelu Siemens EQ.500 Integral, który posiada dołączany pojemnik na mleko, jak i w przypadku modelu Classic, w którym mleko możemy pobrać bezpośrednio z kartonu.

Ekspres do kawy musi… parzyć dobrą kawę.

To oczywista oczywistość, ale jakość produkowanego naparu powinna być absolutnie priorytetowym kryterium podczas wyboru ekspresu do kawy. W przypadku modelu Siemens EQ.500 nie ma powodu do obaw. Jeśli tylko wsypiemy doń ziarna wysokiej jakości, ekspres zaparzy nam napar wysokiej klasy, zarówno jeśli chodzi o większe kawy czy kawy mleczne, jak i małe shoty espresso. Siemens EQ.500 parzy kawę pod ciśnieniem 15 barów, dzięki czemu ekstraktuje wszystkie nuty smakowe ukryte w mielonych ziarnach.

W wielu ekspresach musimy parzyć tę samą kawę tak długo, jak w młynku pozostają jej ziarna. Trudno jest jest po prostu wyjąć i zastąpić innymi. Siemens uwzględnił jednak w modelu EQ.500 dodatkowy podajnik, do którego możemy wsypać porcję mielonej kawy innej niż ta, która znajduje się w młynku. To znakomita opcja dla tych, którzy lubią często zmieniać charakter przyrządzanego naparu.

Tuż obok wspomnianego podajnika na górnej części obudowy znajdziemy jeszcze jeden element, który jest bardzo istotny dla zaparzenia dobrej kawy - podgrzewacz do filiżanek. Jeśli postawimy na nim filiżankę przed zaparzeniem kawy, nalejemy gotowy napar do naczynia o odpowiedniej temperaturze, zachowując właściwą temperaturę kawy.

Jak na ekspres z wysokiej półki przystało, Siemens EQ.500 potrafi też zaparzyć dwie kawy na raz - wystarczy wybrać kawę na wyświetlaczu coffeeSelect i przed naciśnięciem przycisku „start” dotknąć przycisku OneTouch DoubleCup. Obok ikony kawy na wyświetlaczu pojawi się wtedy oznaczenie 2X, a ekspres rozleje napar do dwóch filiżanek.

Ekspres do kawy nie powinien kosztować majątku. Siemens EQ.500 można nabyć za naprawdę rozsądne pieniądze.

Siemens EQ.500 dostępny jest w dwóch wariantach. Droższy z nich, EQ.500 Integral, ma dołączany do obudowy pojemnik na mleko i spodoba się tym, którzy nie wyobrażają sobie kawy innej niż „zabielona”. W tej wersji ekspres kosztuje ok. 3250 zł.

Dla tych zaś, którzy kawy mleczne piją okazjonalnie, ale nadal chcą się cieszyć wszystkimi funkcjami nowoczesnego ekspresu do kawy, jest model Siemens EQ.500 Classic, bez dołączanego pojemnika na mleko, który kosztuje ok. 2100 zł To więcej niż rozsądna cena za ekspres automatyczny o takich możliwościach i takiej prezencji.

*Materiał powstał we współpracy z marką BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.