Już nie trzeba wybierać między kółkami do Maca Pro a iPhone’em. 4 kółeczka kupimy w promocji za 2270 zł

Produkty marki Apple dla profesjonalistów, takie jak stacje robocze i monitory, budzą kontrowersje za sprawą cen… akcesoriów. Na szczęście trwa promocja na słynne już kółka do komputera Mac Pro. Nareszcie te kilka kawałków metalu z łożyskami kosztuje mniej niż telefony firmy z Cupertino.

Apple od zawsze winduje ceny swoich urządzeń w myśl zasady, że towar wart jest tyle, ile klient jest gotowy za niego zapłacić. Timowi Cookowi się to podejście opłaca, bo dzięki absurdalnie wysokim marżom jego firma jest dziś hegemonem branży, jeśli chodzi o zarobki, chociaż udziały rynkowe nie zapewniają jej przecież pierwszego miejsca na podium w ujęciu ilościowym.

Mimo to nawet u Apple’a widać przepaść pomiędzy kategoriami produktów — bo tak jak nawet iPhone’a wycenianego już powyżej 999 dol. można jeszcze wybronić, tak uchwyty na monitor i kółka do komputera Mac Pro kosztujące tyle, co i tak już niezwykle drogie smartfony, przypominają brodzenie w oparach absurdu. Dla takiego cennika nie ma racjonalnego uzasadnienia.

Na szczęście jest nadzieja dla osób, które chciałyby, aby ich Mac Pro zaczął jeździć.

Umówmy się, że najnowszy komputer stacjonarny firmy z Cupertino kierowany do profesjonalistów jest poza zasięgiem większości z nas. Za bazowy model sprzętu, którego obudowa jest koszmarem osób cierpiących na trypofobię i przypomina tarkę do sera, trzeba zapłacić 27 999 zł, ale to jeszcze nic — w najdroższej konfiguracji ten sprzęt został wyceniony na aż 251 679 zł.

Co jednak ciekawe, te ceny nie są wbrew pozorom wygórowane, ale i niesmak pozostawia fakt, iż Mac Pro za 27 999 zł to nie jest kompletny zestaw — i nie chodzi o to, że trzeba dokupić monitor — przy czym oczywiście najlepiej żeby był nim Apple Pro XDR Display za co najmniej 23 999 zł zł z uchwytem kosztującym kolejne 4799 zł). Okazało się, że Apple poskąpił swoim klientom… kółek.

I to kółek wycenionych na bagatela 3499 zł, podczas gdy za drobne 100 zł więcej można kupić iPhone’a 11.

Dla osób lub firm, które planują zakup Maca Pro lub go już kupiły, ale mimo wszystko muszą się liczyć z budżetem, mamy dobrą wiadomość — akcesorium można kupić teraz znacznie taniej, bo zaledwie za równowartość 465,43 euro, a więc ok. 2270 zł. To o jedną trzecią mniej niż trzeba zapłacić w Polsce kupując zestaw kółek do Maca Pro w internetowym Apple Storze.

Informację o trwającej właśnie promocji organizowanej w serwisie Amazon.de podesłał nam jeden z czytelników. Kółka oznaczone są jako dostępne w magazynie, a czas oczekiwania na przesyłkę wcale nie jest zbyt długi i wynosi jedynie kilka dni. Osoby, które zdecydują się na zakup dziś, mogą cieszyć się nowym nabytkiem już w piątek. Naraz można kupić jednak tylko dwa komplety.



