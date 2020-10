4 interakcji

Firma Impossible Foods, znana z produkcji roślinnego niemięsa ogłosiła, że już wkrótce zaprezentuje swój nowy produkt: roślinne niemleko o smaku prawdziwego mleka.

Zdaniem przedstawicieli Impossible Foods, Impossible Milk ma być alternatywą dla mleka sojowego czy orzechowego. Nowy produkt będzie wyróżniać się smakiem, który do złudzenia ma przypominać mleko krowie.

Impossible Milk - smak i konsystencja prawdziwego mleka

Podczas demonstracji swojego nowego produktu, przedstawiciele Impossible Foods zwracali uwagę, że ich niemożliwe mleko, oprócz smaku, ma również bardzo podobną, kremową konsystencję do mleka krowiego.

Co więcej, w przeciwieństwie do innych rodzajów mleka roślinnego nie będzie zsiadać się w gorących napojach. I tak, zostało to już zademonstrowane na żywo. Niemożliwe mleko można również spienić, co zapewne docenią fanatycy latte. Produkt, co prawda nadal jest udoskonalany, więc na moment, w którym pojawi się w sklepach będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

To nie koniec roślinnego jadłospisu Impossible Foods

Firma ogłosiła również, że w ciągu 12 najbliższych miesięcy planuje podwoić liczebność swojego zespołu badawczo-rozwojowego . W ramach tego planu uruchomiono projekt „Impossible Investigator”, którego celem jest rekrutacja naukowców i technologów żywieniowych z całego świata. Zespół badawczo-rozwojowy ma dysponować „zapleczem, zasobami i innowacyjnym środowiskiem, które pozwoli na stworzenie całkowicie nowej platformy technologicznej, mającej na celu całkowite wyeliminowanie produktów zwierzęcych z naszego jadłospisu".

Jak na razie firma jest na dobrej drodze, jeśli chodzi o realizację tego planu. W styczniu zaprezentowała swoją roślinną wieprzowinę Impossible Pork, a jej niemożliwe burgery sprzedają się w Stanach, Europie i Azji.

Kolejnym, zapowiedzianym przez Impossible Foods produktem po niemleku ma być… roślinne jajko. I to nie takie w butelce. Niemożliwe niejajka, według wstępnych zapewnień producenta mają wyglądać jak prawdziwe. Ciekawe z czego zrobią skorupkę (powiedzieli, że zrobią) i czy ma to jakikolwiek sens.