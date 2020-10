Jedną z nowości w Chrome 86 jest nowy mechanizm przeciwdziałania spamerskim powiadomieniom. To kolejny krok Google’a w celu ochrony naszej prywatności i naszych danych.

Chrome 86 wprowadził liczne nowości zwiększające nasze bezpieczeństwo w sieci. Pojawiły się w nim m.in. usprawnienia przeciwdziałające phishingowi oraz dodano nowy mechanizm wykrywania haseł, które wyciekły do sieci, z poziomu urządzeń mobilnych. Na tym jednak nie koniec.

Google wypowiada wojnę spamerskim powiadomieniom w Chrome 86

W nowej wersji przeglądarki firmy z Mountain View pojawiła się kolejna wersja mechanizmu blokującego niechciane i niebezpieczne powiadomienia ze stron internetowych. Już od kilku wersji przeglądarka wykrywała strony, które wysyłają niebezpieczne powiadomienia i potrafiła takowe komunikaty blokować, ale teraz programiści idą o krok dalej, by ten problem zdusić w zarodku.

Chrome 86, który pojawił się niedawno w wersji stabilnej, będzie wykrywał zawczasu strony, które rozsyłają spam na podstawie treści, do których kieruję te komunikaty. W przypadku witryn, które zostają uznane za niebezpieczne, pojawia się od razu monit, który zniechęca użytkownika do udzielenia zgody na komunikaty typu push wysyłane przez twórcę takiej podejrzanej strony internetowej.

Aby wykryć, które strony wysyłają spamerskie powiadomienia, algorytmy Google’a będą okazjonalnie badać pushe samodzielnie.

Roboty indeksujące internet najpierw zapiszą się na powiadomienia ze stron, które sprawdzają, a potem będą je analizować. Jeśli uznają, że mechanizm push jest wykorzystywany po to, by wyciągnąć on nas prywatne dane lub skłonić nas do instalacji oprogramowania typu malware, dana strona zostanie odpowiednio oflagowana.

Twórcy stron internetowych, którzy sami padli ofiarą ataku cyberprzestępców i wysyłali spamerskie powiadomienia nieświadomie, mają oczywiście możliwość odwołania się od decyzji Google’a. W tym celu należy użyć narzędzi w usłudze Search Console, gdzie można zgłosić swoją witrynę do ponownego sprawdzenia.