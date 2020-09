Tak będzie wyglądał twój telefon Samsunga. One UI 3.0 w pełnej krasie

Nowa nakładka Samsunga o nazwie One UI 3.0 zadebiutuje wraz z Androidem 11. Wiemy już jak będzie wyglądała i jakie smartfony ją otrzymają.

Nakładka systemowa One UI w najnowszych smartfonach Samsunga dostępnych w Polsce jest dostępna w odsłonie 2.5. Taki interfejs jest dostępny w całej gamie smartfonów, od topowych modeli linii S20, Note 20 i Fold, poprzez serie Note 10, S10, Note 9 i S9, aż po cały szereg modeli z linii A, a nawet najtańszej M.

Wiele osób uważa, że One UI 2.5 to najlepsza odsłona Androida. Samsung dość mocno zmodyfikował wygląd systemu, ale zachował szybkość działania, a zmiany są na ogół bardzo przemyślane. Cała filozofia opiera się na tym, by najważniejsze elementy interfejsu znajdowały się w zasięgu kciuka. W efekcie na wielu ekranach przyciski są przeniesione znacznie niżej niż w bazowej wersji Androida.

Samsung One UI 3.0 nadchodzi, a wraz z nim spore zmiany w wyglądzie.

Nowa nakładka systemowa, jak i system Android 11, można już testować w wersji pre-beta na wybranych smartfonach Samsunga. Do programu testów można dołączyć na stronie producenta, ale obecnie mogą w nim uczestniczyć tylko deweloperzy ze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Samsung planuje uruchomienie otwartych testów wersji beta, które będą działać na siedmiu globalnych rynkach, w tym w Polsce.





Jak zmieni się interfejs smartfonów Samsunga? Pierwsze zrzuty ekranowe testerów pokazują wyraźne odświeżenie wizualne. Przede wszystkim, pojawi się dużo przezroczystości w miejsce dotychczasowych jednolitych paneli. Układ szybkiego panelu dostępny po ściągnięciu górnej belki będzie miał mniej przycisków (cztery kolumny po trzy wiersze), dzięki czemu do górnego rzędu będzie można łatwiej sięgnąć kciukiem.

Z kolei rząd przycisków funkcyjnych został przeniesiony prawie na samą górę. To moim zdaniem zmiana na minus, bo właśnie z tego miejsca najczęściej wchodziłem do ustawień smartfona.





Pojawi się też nowy panel głośności, ze zmienionymi, półprzezroczystymi suwakami. Jest też nowy panel sterowania multimediami, z możliwością przewijania na boki, kiedy dwa źródła są włączone niezależnie. Nieco inaczej wyglądają też same powiadomienia. Odświeżono także menu kontekstowe wywoływane przytrzymaniem ikony. Od teraz w menu znajdziemy możliwość dodania widżetu danej aplikacji, bez przedzierania się przez całe menu widżetów. Klawiatura Samsunga nauczył się kilku nowych sztuczek, w tym wklejania obrazków ze schowka.

Kto skorzysta z One UI 3.0?

Lista smartfonów, które dostaną aktualizację, jest bardzo długa. Znajdą się w niej wszystkie sztandarowe urządzenia:

cała seria Galaxy Note 20,

wszystkie składane modele linii Fold i Flip,

cała seria Galaxy S20,

tablety serii Galaxy Tab S7,

cała seria Galaxy Note 10,

cała seria Galaxy S10.

Do tego bardzo wiele modeli z niższej półki:

seria Galaxy A10 i A11,

seria Galaxy A20 i A21,

seria Galaxy A30 i A31,

seria Galaxy A40 i A41,

seria Galaxy A50 i A51,

seria Galaxy A60,

seria Galaxy A70 i A71,

seria Galaxy A80,

Galaxy A90.

Smartfony linii M również otrzymają nowy interfejs:

Galaxy M01,

Galaxy M01s,

Galaxy M11,

Galaxy M21,

Galaxy M30s,

Galaxy M31,

Galaxy M31s,

Galaxy M40,

Galaxy M51.

Do tego dołącza też tablety:

Galaxy Tab S5e,

Galaxy Tab S6,

Galaxy Tab S6 5G,

Galaxy Tab S6 Lite,

Galaxy Tab A 10.1 2019,

Galaxy Tab A 8.0 2019,

Galaxy Tab Active Pro,

Galaxy Xcover 4s (prawdopodobnie),

Galaxy Xcover Pro.

Jeśli testy beta ruszą w Polsce, poinformujemy was o tym.



