Według raportu przygotowanego przez Tefficient klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu w ubiegłym roku przetransferowali najwięcej danych w Polsce. Taki wynik daje Grupie Cyfrowy Polsat piątą pozycję w zestawieniu europejskich sieci komórkowych.

Jak Internet, to w Plusie? Tak wynika z analizy konsumpcji pakietów internetowych u operatorów na całym świecie, którą przeprowadziła niezależna firma Tefficient. W ubiegłym roku użytkownicy Plusa i Cyfrowego Polsatu przetransferowali 1,1 eksabajta danych, co zapewniło operatorowi piąte miejsce w europejskim rankingu.

Na drugim miejscu w Polsce pod względem transferu danych w 2019 r. znalazł się Play – jedyny poza Plusem operator, którego klienci także przesłali ponad 1 eksabajt danych. Trzecią pozycję zajmuje Orange z rocznym transferem na poziomie 920 petabajtów. Najmniej danych w odniesieniu do pozostałych największych telekomów przetransferowali klienci T-Mobile.

Konsumpcja Internetu w sieci Plus najwyższa w Polsce i piąta w Europie. Bieżący rok również zapowiada się korzystnie dla operatora.

Już w pierwszej połowie bieżącego roku klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu przetransferowali około 727 PB danych. W zestawieniu z około 530 PB przesłanymi w analogicznym okresie 2019 r. oznacza to wzrost na poziomie 37 proc. Tym samym Plus i Cyfrowy Polsat znalazły się również najwyżej spośród polskich operatorów w zestawieniu obejmującym transfer danych w pierwszym półroczu 2020 r.

Zwiększony ruch w sieci jest w dużej mierze konsekwencją trwającej pandemii, za której sprawą wielu z nas, by trzymać się reżimu sanitarnego, pracuje bądź uczy się w domu, przez Internet.

Jakby tego było mało, według raportów Urzędu Komunikacji Elektronicznej Plus od wielu kwartałów notuje dodatni bilans przenoszenia numerów – najlepszy wśród operatorów infrastrukturalnych. Jednocześnie według tych samych danych najmniej osób przenosi swoje numery z Plusa do innych operatorów, co świadczy o zadowoleniu użytkowników z jakości dostarczanych im usług.

Świadczenie usług w przyszłości ułatwi sieć 5G.

Plus prowadzi intensywne prace nad rozwojem sieci 5G w dedykowanym paśmie 2600 MHz TDD. Infrastruktura 5G w Plusie zapewnia nową, dodatkową pojemność sieci przeznaczoną do obsłużenia wzrastającej ilości przesyłanych danych, czym różni się od 5G wdrażanego w znacznie węższym zakresie pasma na częstotliwości 2100 MHz w technologii Spectrum Sharing. Operator też niedawno obniżył ceny za dostęp do Internetu światłowodowego.