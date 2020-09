Kompatybilność wsteczna PlayStation 5 bez tajemnic. Ubisoft się wygadał

PlayStation przyszłej generacji nie zmusi nas do zabawy z wyłącznie nowymi grami. Nie powinno być żadnych problemów z graniem w starsze tytuły. Czy wszystkie? No niezupełnie.

Na niewiele newsów z taką niecierpliwością czekamy, jak na ogłoszenie ceny PlayStation 5. W międzyczasie musimy zadowolić się mniej istotnymi, ale za to równie ciekawymi drobiazgami. Takimi jak zgodność wsteczna konsoli z jej poprzednimi wersjami.

Wiemy już z oficjalnych źródeł, że PlayStation 5 będzie bardziej przyjazną pod tym względem konsolą od PlayStation 4, które w większości regionów na świecie nie uruchomi żadnej gry ze starszych konsol – choć możliwe jest skorzystanie z usługi PlayStation Now w wybranych krajach, w ramach której udostępniane są starsze produkcje.

PlayStation 5 jest zgodne z PlayStation 4. I to by było na tyle.

Pod względem zgodności wstecznej PS5 zachowuje się bardzo podobnie jak jego największy konkurent – Xbox Series. To oznacza, że mająca pojawić się w sprzedaży pod koniec roku konsola ma uruchamiać niemal wszystko, co jest w stanie uruchomić PS4. Tak jak Xbox Series jest w stanie uruchomić wszystko, co uruchamia Xbox One. A mimo tego konsola Sony jest pod tym względem mniej funkcjonalna. Jak to możliwe?

Tajemnica tkwi w bieżącej generacji konsol. Xbox One uruchamia większość gier z Xboxa 360 oraz wybrane z Xboxa pierwszej generacji. Zgodność wsteczna z Xboxem One oznacza zachowanie zgodności z grami, które na nim działają. Analogicznie, PS5 nie uruchamia gier z PS3, PS2 czy z pierwszego PlayStation, bo nie potrafi robić tego PlayStation 4.

Informację te – poniekąd niezbyt zaskakującą, bo właśnie taki stan rzeczy podejrzewaliśmy – potwierdza australijski oddział Ubisoftu. Z jednej strony zapewne nie kupujemy PS5 po to, by grać na nim w gry sprzed dekady i starsze. Z drugiej jednak… czasem fajnie wrócić do ukochanych klasyków lub odkrywać niektóre po wielu latach od premiery.



Nie traćmy jednak nadziei: zgodność wsteczna Xboxa One została wprowadzona na długo po premierze konsoli. Sony również może rozwijać PS5 przez aktualizację oprogramowania. Trzymajmy kciuki.