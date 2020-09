Specjaliści IT nie kierują się w wyborze miejsca pracy jedynie warunkami finansowymi. Owszem, są one ważne, ale coraz większe znaczenie zdobywa możliwość pracy przy projektach, które mają rzeczywisty i pozytywny wpływ na otaczający nas świat.

Z badania społeczności IT w 2020 roku, przeprowadzonego przez Bulldogjob.pl wynikło, że programista decydujący się na zmianę pracy bierze pod uwagę pracę przy „ciekawym projekcie”. Ważne więc dla niego jest, aby pisanie kodu czy projektowanie architektury aplikacji było czymś więcej i miało konkretny pozytywny wpływ na życie innych ludzi. Specjaliści IT mają wtedy poczucie kreowania rzeczywistości poprzez uczestnictwo w projektach.

Ze względu na to, że technologie informatyczne są zaangażowane we wszystkie branże przemysłu i wszystkie aspekty naszego życia, mamy szansę pracować przy naprawdę różnorodnych i pomagających różnym ludziom projektach. Jak jednak je rozpoznawać?

Z pomocą może przyjść inicjatywa MakeAnImpact, którą pomysłodawcy Bulldogjob.pl opisują w następujący sposób:

W Polsce pracuje około 400 tys. specjalistów IT i 460 gatunków pszczół. MakeAnImpact to ul IT, w którym poznasz firmy, ludzi i pszczoły, których praca ma ogromne znaczenie. Przybliżmy Ci organizacje i projekty godne uwagi, oraz wspólnie z Wami zaopiekujemy się ulem, w którym zamieszka 60 000 pszczół.

Porównanie do ula pełnego pszczół nie jest przypadkowe. Ta metafora odnosi się zarówno do pracowników branży IT, którzy dokładają swoją cegiełkę do wspólnego wysiłku w projekcie, jak i do prawdziwych pszczół, którymi zaopiekują się twórcy inicjatywy. O tym jednak za chwilę.

Akcja trwa od 1 września 2020 r. do grudnia 2020 r. Do akcji MakeAnImpact przyłączyły się firmy, które realizują projekty IT oraz firmy, których działania kształtują świat IT. Projekt #MakeAnImpact jest otwarty, i w każdej chwili można do niego dołączyć. Pracownikom natomiast pomaga on zauważyć ciekawe projekty, w których być może nawet uczestniczą - nie zdając sobie sprawy, jaki mają wpływ na życie innych ludzi.

Partnerami akcji zostali między innymi:

PWPW - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych - jest jedną z najnowocześniejszych firm w branży security printing w naszym kraju. Z jej produktów korzystamy w życiu codziennym, a jej niewidoczni na co dzień, ale pracowici jak pszczoły eksperci IT, dbają, by to żyło nam się lepiej.

Dynatrace - od 10 lat są światowym lider na rynku platform do zarządzania wydajnością.

AppUnite - twórcy m.in. Helium Health - aplikacji która przeniosła w świat cyfrowy pracę setek lekarzy i pielęgniarek w afrykańskich szpitalach oraz wpłynęła na poprawę jakości życia tysięcy pacjentów.

T-Mobile - wszystkim znany jako operator telefonii komórkowej, jednak firma dostarcza również usługi mobilne, ICT oraz chmurowe. Ponadto skutecznie wspiera ochronę danych przed dzisiejszymi cyberzagrożeniami.

Oprócz wymienionych firm do akcji dołączyło już kilkanaście innych przedsiębiorstw, głównie z branży IT i software house. Inicjatywa przyciąga jednak nie tylko firmy informatyczne - pośród zainteresowanych znalazł się np. Rossmann, który w swoim centrum informatycznym przygotowuje nowoczesne rozwiązania programistyczne oraz Biuro Teleinformatyki CBA, które jest jednostką organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) - służby specjalnej powołanej do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym.

Partnerzy akcji #makeanimpact

Oprócz firm uczestniczących w inicjatywie, Bulldogjob.pl zachęcił do wsparcia medialnego m.in. społeczność Women In Technology - jest to społeczność kobiet skupionych wokół technologii IT. Innym medialnym partnerem został JavaDevMatt. Pod tym pseudonimem kryje się Mateusz Kupilas - programista prowadzący popularny kanał na YouTube i twórca „branżowej” karcianki IT Startup.

O co jednak chodzi z tymi ulami? Jest to odniesienie do pracowników IT, którzy pracują w sposób często żmudny, ale niezauważalny.

Proces zbierania nektaru jest dla większości społeczeństwa niezauważalny tak samo, jak pisanie kodu. Jak wiadomo, bez nektaru nie byłoby miodu, bez miodu pszczoły by wyginęły - wyjaśniają twórcy inicjatywy.

Podobnie jak pszczoły bez nektaru, tak gospodarka na Ziemi nie może obejść się bez często niewidzialnych specjalistów IT i programistów.

Aby jeszcze bardziej uwypuklić to symboliczne podobieństwo, Bulldogjob.pl rzeczywiście zaopiekuje się pszczołami, sponsorując opiekę nad ulami w których mieszkać będzie aż 60 tysięcy pszczół.



Tekst powstał we współpracy z BulldogJob.