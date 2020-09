Heroo Mobile to nowy operator, który powstał z myślą o dzieciach i ich rodzicach

Na polskim rynku pojawiła się nowa sieć typu MVNO o nazwie Heroo. Sprawdziliśmy ofertę i cenniki tego wirtualnego operatora, który powstał z myślą o najmłodszych oraz ich rodzicach.

Na polskim rynku telekomunikacyjnym pojawiła się nowa marka, która powalczy teraz o serca, dusze i portfele osób szukających ofert na usługi telefonii komórkowej dla siebie oraz swoich dzieci. W tej sieci dostęp do karty SIM będzie można wykupić już za 9 zł miesięcznie, ale na tym lista dostępnych taryf i pakietów oczywiście się nie kończy.

Ofert i cennik Heroo, czyli nowego operatora typu MVNO

Heroo jest jednym z wielu operatorów wirtualnych, który w swojej ofercie ma usługi na abonament. Podstawowy pakiet o nazwie Bohaterski zapewnia 60 minut na numery komórkowe i stacjonarne, które można wymienić na SMS-y, a także pakiet internetowy o wielkości 0,5 GB w cenie zaledwie 9 zł miesięcznie przez dwa lata.

Drugi z pakietów nazwany Pomocnym w cenie 19 zł miesięcznie podwaja liczbę dostępnych minut wymiennych na SMS-y oraz pakiet internetowy. W cenie 29 zł miesięcznie można cieszyć się z połączeń oraz SMS-ów bez limitu oraz z pakietu internetowego o wielkości 3 GB w pakiecie Kreatywnym w umowie na rok.

Jakie inne pakiety można wykupić w Heroo Mobile?

Oprócz tego w Heroo można w umowie na rok wykupić pakiet Odkrywczy, który w ramach opłaty w wysokości 39 zł miesięcznie oferuje no-limits na połączenia i SMS-y oraz pakiet o wielkości 5 GB. Do tego dochodzi pakiet Przyjazny, w którym umowę podpisuje się na pół roku, a pakiet zwiększa się do 7 GB.

Co ważne, wybrany pakiet można zmienić na wyższy lub, co istotne, niższy, w każdej chwili. Heroo nie chce przy tym, by rodzice kupowali kota w worku, a usługi telekomunikacyjne oraz dostęp tzw. Świata Heroo Mobile można testować w ramach każdej z taryf bez żadnych zobowiązań przez 30 dni.

Heroo to nie tylko karta SIM

Operator chwali się na swojej stronie internetowej, że przygotował z myślą o swoich klientach dwie aplikacje mobilnej. Nie są to jednak typowe programy do obsługi konta abonenckiego i sprawdzania dostępnych gigabajtów, tylko narzędzie, które instaluje się na telefonach rodzica oraz dziecka.

Program od Heroo dla dzieci na za zadanie bawić i uczyć pociechy, a także rozwija się razem z nimi. Aplikacja dopasowuje się do wieku dziecka, a przy tym wcale nie zachęca, by korzystać z niej cały czas — w zasadzie to wręcz przeciwnie, gdyż pojawiają się w niej sugestie, by dziecko odłożyło smartfon.

Co jeszcze warto wiedzieć o aplikacjach składających się na Świat Heroo Mobile?

Heroo jest przekonane, że kluczem do sukcesu jest edukacja poprzez zabawę. W ramach aplikacji na smartfony każde dziecko może stworzyć swojego superbohatera, który będzie jego przewodnikiem i strażnikiem. Ta postać ma zapewniać swojemu twórcy rozrywkę, ale będzie także źródłem wiedzy.

Druga z aplikacji od Heroo przygotowana została dla rodziców. Operator się chwali, że program „umożliwia kontrolę i zapewnia spokój”. Dzięki niemu rodzice dostają alerty bezpieczeństwa i mają wygodny dostęp do bilingu swojej latorośli. Program pozwala też na filtrowanie treści tylko dla dorosłych.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to zasięg nowej polskiej sieci działającej jako operator wirtualny typu MVNO zapewnia spółka Move Telecome, która ma podpisaną umowę z T-Mobile Polska. Oprócz tego prowadzone są rozmowy z Orange, by również i ten operator udzielił swojego zasięgu klientom Heroo.



