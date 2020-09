Już w przyszłym miesiącu na rynku ma pojawić się tańsza wersja telefonu Samsung Galaxy S20, dla tych bardziej oszczędnych z nas, ale liczących na produkt wysokiej klasy. Za sprawą wycieku informacji, dowiadujemy się wielu szczegółów na temat edycji FE smartfonu.

Samsung jeszcze nie potwierdził istnienia wersji FE (Fan Edition) telefonu Galaxy S20 – jednak liczne wycieki od wielu niezależnych informatorów pozwalają wierzyć, że rzeczona zapowiedź to już tylko formalność. Ale jaki właściwie będzie Galaxy S20 FE? Za sprawą Evana Blassa, dziennikarza o wyjątkowo dobrych źródłach, udaje nam się poznać niemal wszystkie szczegóły techniczne na temat tego telefonu.

Co wiemy o smartfonie Samsung Galaxy S20 FE? Specyfikacja techniczna

Projektując Galaxy S20 FE Samsung zdecydował się na zaskakująco niewiele kompromisów. Telefon wyposażony będzie w 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED i w akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania. Rzeczony wyświetlacz będzie odświeżany z częstotliwością 120 Hz. Na razie więc jest bardzo dobrze.

W telefonie tym znajdziemy też procesor Exynos 990, a więc dokładnie ten sam, co w zwykłym Galaxy S20. Sam telefon jest też wzmocniony w ramach normy IP68, co oznacza, że nie straszne są mu kurz, pył i piasek, wytrzyma też zanurzenie w wodzie (do 1,5 m, do 30 minut).

W kwestii aparatów również wygląda to bardzo dobrze. Z przodu znajdziemy 32-megapikselowy aparat do autoportretów, z tyłu zaś moduł składający się na trzy elementy: 12-megapikselowy ultraszerokątny, 12-megapikselowy szerokokątny i 8-megapikselowy telefoto.

Najtańsza wersja Galaxy S20 FE ma być wyposażona w 128 GB pamięci. Telefon ma być zarządzany przez system Android z One UI 2.5, bazujący na Androidzie 10.

Galaxy S20 FE – cena i dostępność

Telefon ma pojawić się w sprzedaży w przyszłym miesiącu w cenie wynoszącej – podobno, to informacja niepotwierdzona – 750 dol. na rynku amerykańskim, co prawdopodobnie oznaczać będzie kwotę aż 3,4 tys. zł. Standardowa wersja Galaxy S20 to na dziś wydatek 3,95 tys. zł.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.