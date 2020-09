Nie chce ci się tworzyć grup otwartych kart? Chrome spróbuje cię wyręczyć

Chrome 85 wprowadził do przeglądarki Google’a możliwość grupowania kart na podstawie różnych kryteriów. Trzeba to jednak robić samodzielnie. A co jeśli przeglądarka, na życzenie, sama zrobiła w rzeczonych kartach porządek?

Karty w jakiś sposób ze sobą powiązane możemy zgrupować – tak, by łatwo się odnaleźć w gąszczu otwartych witryn i aplikacji. Możemy takie grupy odpowiednio kolorować i nazywać, zwiększając nieco czytelność naszej przestrzeni roboczej. Problem w tym, że może nam się nie chcieć tego robić. Lub być może nie mamy pomysłu jak praktycznie wykorzystać nową funkcję. Google widać to przewidział.

Google testuje automatyczne grupowanie kart w Chrome

Wiemy to za sprawą redakcji Techdows, która odkryła nową flagę (ukryte ustawienia w przeglądarkach Chromium) o nazwie Tab Groups Auto Create w testowej wersji przeglądarki. Włączenie tego ustawienia na razie nic nie zmienia – Chrome zachowuje się bez zmiany, nie pojawia się żadna nowa funkcja. Z opisu wynika jednak, że funkcja ta będzie (na życzenie) automatycznie grupować witryny i aplikacje uruchomione z tej samej domeny.

Z uwagi na fakt, że ustawienie jest ukryte nawet w testowej wersji przeglądarki oraz że, przynajmniej na razie, nie działa – trudno nam ocenić, kiedy cały mechanizm trafi do produkcyjnej wersji przeglądarki i czy w ogóle się w niej znajdzie. Ze swojej strony mam nadzieję, że Google doda więcej mechanizmów do inteligentnego grupowania – sama domena, przynajmniej moim zdaniem, to ciut za mało.