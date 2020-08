Chrome 85 już oficjalnie - sprawdzamy nowości w przeglądarce Google’a

Google udostępnił nową wersję swojej przeglądarki. Sprawdzamy, jakie zmiany wprowadza Chrome 85 w wersji na komputery osobiste oraz co zmienia się w edycji na urządzenia mobilne.

Chrome 85 został właśnie udostępniony na systemy operacyjne Windows, macOS, Linux, Android oraz iOS/iPadOS. Najważniejsze zmiany dotyczą zarządzania otwartymi kartami, ale oprócz tego sporo zmieniło się „pod maską”. Przyglądamy się najważniejszym nowościom.

Zarządzanie kartami w Chrome 85

Już wcześniej w przeglądarce Google’a można było grupować otwarte karty, by wyświetlać wygodnie obok siebie np. strony wykorzystywane do pracy, a obok te otwarte w innym celu. Teraz te grupy da się w łatwy sposób zwijać i rozwijać.

Możliwość wyświetlania i chowania kolekcji otwartych stron ucieszy zapewne te osoby, które wcześniej w celu rozdzielenia witryn wykorzystywanych prywatnie i służbowo korzystały z np. dwóch różnych przeglądarek. Wielu ludzi na to czekało.

Grupowanie kart w ten sposób to funkcja, o którą użytkownicy przeglądarki Google Chrome wyjątkowo zabiegali.

Chrome 85 w wersji dotykowej dostał też nowy interfejs, w którym zamiast zakładek można przeglądać miniatury otwartych kart. Przypomina to nieco widok na urządzeniach mobilnych.

Te nowości w zarządzaniu kartami trafią w pierwszej kolejności na Chromebooki do systemu ChromeOS. Użytkownicy na pozostałych platformach muszą się uzbroić w cierpliwość, ale zapewne niedługo i u nich ta zmiana się pojawi.

Co nowego w Google Chrome 85 na Androida?

Oprócz tego pojawił się nowy sposób przeskakiwania do otwartej karty prosto z paska adresu na Androidzie. Działa to podobnie jak na desktopie, gdzie wpisanie kilku liter pozwala przenieść się do otwartej karty bez otwierania jej ponownie.

W przyszłości w tym widoku będzie można nie tylko przeskoczyć do otwartej karty, ale również ją obejrzeć. Przytrzymanie palca na podpowiedzi pozwoli wyświetlić nie tylko tytuł, ale również miniaturkę strony otwartej w tle przed przejściem do niej.

Chrome i zmiany pod maską

Oprócz usprawnień interfejsu w wersji desktopowej i mobilnej Chrome 85 wprowadza usprawnienia w szybkości renderowania stron. Google osiąga lepsze wyniki m.in. dzięki technologii Profile Guided Optimization, która, jak chwali się firma, zapewnia 10 proc. szybsze ładowanie.

Profile Guided Optimization zakłada, że niektóre obliczenia są ważniejsze od innych i powinny być wykonywane w pierwszej kolejności. To, które na ten tytuł zasługują, wybierane są na bazie tego, jak przeglądarki używają ludzie na całym świecie.

Co jeszcze wprowadza Google Chrome 85?

Oprócz tego w przeglądarce Google’a niedługo zacznie działać mechanizm Tab Throttling, który pozwoli Chrome’owi na redukowanie wpływu otwartych kart na wydajność. Ta nowość nie jest jednak jeszcze dostępna w kanale produkcyjnym.

Chrome 85 wprowadzi też opcję dodawania metadanych do stron zapisanych jako PDF oraz nowe mechanizmy edycji PDF-ów, w tym uzupełniania ich i zapisywania po naniesieniu zmian. Ta ostatnia nowość pojawi się w ciągu kilku kolejnych tygodni.

Google chwali się przy tym, że dane logowania zapisane w Chromie na iOS-a i iPadOS-a można używać teraz w innych aplikacjach na zasadzie automatycznego uzupełniania. Przeglądarka działa teraz jak klasyczny menedżer haseł.