Chrome pomoże ci szybko zmienić wykradzione hasła. Na Fejsie, Twitterze i wielu innych

Przeglądarka Google’a już teraz potrafi sprawdzać, czy przypadkiem zapisane w jej menadżerze haseł dane nie wyciekły na skutek jakiegoś cyberataku. Już niedługo Chrome sam odeśle nas w stosowne miejsce, by ułatwić prędką zmianę danych logowania.

Nieważne jak dobrze dbasz o zabezpieczanie swoich kont – jeżeli usługodawca bądź któryś z jego partnerów padnie ofiarą skutecznego ataku cyberprzętępców, to i tak twój login i hasło wpadną w niepowołane ręce. Na szczęście jest na to dodatkowe zabezpieczenie – wieloetapowe uwierzytelnianie użytkownika, na przykład przez dodatkowy SMS z kodem. Nie każdy jednak korzysta z takich zabezpieczeń.

Chrome już dziś regularnie porównuje bazę zapamiętanych przez siebie loginów i haseł z publicznie dostępnymi informacjami o cyberatakach. Przeglądarka Google’a ostrzega nas, jeżeli dane hasło wpadło w niepowołane ręce – rekomendując jego natychmiastową zmianę. Już niedługo przeglądarka od razu zabierze nas do stosownego formularza.

Chrome 86 z obsługą Well Known Change Password. By nasze loginy i hasła były jeszcze bezpieczniejsze.

Funkcja ta jest już dostępna w testowej wersji przeglądarki, ale na razie jest wyłączona. Google prawdopodobnie jeszcze ją testuje i nie chce jej udostępniać wszystkim, choć zaawansowani użytkownicy Chrome’a, świadomi ryzyka, mogą ją włączyć przełączając flagę Well Known Change Password. Jak to działa?

Well Known Change Password to swoisty dobry obyczaj, sugerujący twórcom witryn i aplikacji umieszczania formularza do zmiany hasła pod tym samym URL. Możecie sami sprawdzić, na przykładach:

To właśnie stąd Chrome 86 wie, gdzie skierować użytkownika, gdy pojawi się problem. Nie musi mieć w bazie adresów formularzy wszystkich witryn, wystarczy tworzenie dynamiczne adresów URL wedle szablonu. Rzecz jasna nie każda witryna trzyma się tego zwyczaju – wtedy jednak Chrome 86 nie przekieruje nas do stosownego formularza, a tylko poinformuje o konieczności ręcznej zmiany hasła.