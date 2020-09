Używasz iPhone'a, a pracę wykonuje iPad lub Mac. Patent Apple'a obiecuje dzielenie się zasobami między urządzeniami

Apple Insider odnalazł opublikowany niedawno patent Apple'a o nazwie Rozproszony system peer-to-peer dla urządzeń heterogenicznych. Opisuje on współdzielenie zasobów pomiędzy różnymi urządzeniami (jak się domyślamy - produkowanymi przez Apple'a), takimi jak smartfony, komputery, tablety, czy smart-zegarki.

Użytkownik może mieć dostęp do wielu urządzeń równocześnie (np. smartfona, laptopa etc), i urządzenia te mogą komunikować się pomiędzy sobą w celu dostarczenia lepszego doświadczenia użytkownikowi. To ulepszone doświadczenie obejmuje dzielenie zasobów pomiędzy urządzeniami, w celu zwiększenia mocy obliczeniowej, zużycia akumulatora, dostępności sieci lub zasobów dyskowych - czytamy w patencie.

Apple w patencie proponuje stworzenie elastycznej sieci, w której urządzenia będą swobodnie się pojawiać i ją opuszczać (np. wraz z użytkownikiem lub po wyczerpaniu akumulatora). Gdy w pobliżu znajdzie się urządzenie o dużej mocy obliczeniowej (np. komputer), do tego podłączone do zasilania, część zadań wykonywanych na tablecie lub smartfonie (np. edycja multimediów), może się w sposób niezauważalny dla użytkownika odbyć na tym urządzeniu.

Ilustracja z patentu Apple

Takie sieci powstające na poczekaniu nie są niczym rewolucyjnym. Jestem jednak przekonany, że jeżeli Apple zdecyduje się zrealizować tę wizję, po raz kolejny powstanie coś, czego będziemy używać, nawet nie martwiąc się o to, jak to działa i „jak to ustawić”.

Apple umożliwiał już wcześniej dzielenie się zasobami

Korzenie współczesnego oprogramowania systemowego Apple'a mają swoje początki w firmie NEXTStep - obiektowo zorientowanym systemie operacyjnym, który był stworzony przez firmę NeXT Computer.

Skąd w Apple'u resztki NEXTStep? Po prostu Steve Jobs był założycielem i prezesem tej firmy, by następnie odsprzedać ją Apple’owi - i tym samym powrócić do swojej macierzystej korporacji.

NEXTStep jest mile wspominany przez wielu programistów. To właśnie w tym systemie pojawiły się pierwsze zaczątki współczesnej architektury oprogramowania i współczesne GUI. NEXTStep był używany przez twórców pierwszego Dooma i Quake’a, i na tej platformie Tim Berners-Lee stworzył pierwszą przeglądarkę WWW. Kawał historii komputerów.

Interfejs NEXTStep, źródło: Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=34598118

Jednym z elementów pochodzących z NEXTStep była aplikacja Zilla.app, która była pierwszą aplikacją do obliczeń rozproszonych zrealizowaną w systemie dla „zwykłego” użytkownika. Umożliwiała ona dzielenie się mocą obliczeniową w celu wykonywania obliczeń naukowych w trakcie, gdy na komputerze działał wygaszacz ekranu.

Gdy Apple zakupił NEXTStep wraz z całym NeXT Computer, technologia zastosowana w Zilla.app została użyta do stworzenia Xgrid - biblioteki do tworzenia programów rozproszonych. Xgrid oferował również gotowy protokół oraz odkrywanie dostępnych urządzeń w sieci, dzięki czemu komputery mogły dzielić się obliczeniami.

Do wersji 10.7 OS X, Xgrid był domyślnie instalowany na każdym komputerze Apple'a. Klient Xgrid zniknął w wersji 10.8, i już się mogłoby zdawać, że Apple stawia jedynie na współdzielenie zasobów w chmurze.



