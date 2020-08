Już dziś przetestujesz streaming gier w Xbox Game Pass. Szykuj telefon na Forzę, Gears i Halo

Microsoft dość niespodziewanie zapowiedział na dziś początek publicznych beta-testów strumieniowania gier w Polsce. Potrzebujesz telefonu z Androidem, Konta Microsoft i Sklepu Play.

Już za nieco ponad miesiąc Microsoft uruchomi funkcję strumieniowania gier w ramach usługi Xbox Game Pass. To oznacza, że każdy abonent Xbox Game Pass Ultimate będzie mógł uruchamiać xboxowe gry na dowolnym urządzeniu (na początku wyłącznie na Androidzie, ale z czasem aplikacje klienckie pojawią się na pozostałe platformy, za wyłączeniem iOS-a i iPadOS-a).

Gry będą przetwarzane przez chmurę, co oznacza, że nawet tani chiński telefon z Androidem poradzi sobie z najbardziej wypasioną technicznie grą z konsol Microsoftu. Niestety ma to też swoje wady. Informacje z naszego gamepada (możliwe jest też korzystanie z ekranu dotykowego) muszą dotrzeć aż do chmury, zamiast tylko do naszego telefonu, by postać na ekranie zareagowała na wciśnięcie na nim przycisku. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia, które sprawią, że gra będzie mniej komfortowa lub niemal całkowicie niemożliwa.

Właśnie to mają wykazać beta-testy. Strumieniowanie gier w ramach Xbox Game Pass od dziś w Polsce.

By przystąpić do beta-testów, należy pobrać i zainstalować wersję beta aplikacji Xbox Game Pass. Zwyczajowo przy tym ostrzegamy, że oznaczenie „beta” oznacza, że apka jest jeszcze w budowie i że może sprawiać problemy i wywoływać awarie. Choć tu prawdopodobnie raczej nic nam nie grozi. Wersja beta nie powinna być używana też zamiast właściwej aplikacji Xbox Game Pass – a wyłącznie do testów.

Jak to dalej będzie wyglądać? Właściwie to jeszcze nie wiemy. W momencie oddawania niniejszego tekstu do publikacji na moim telefonie Galaxy S10+ i na Koncie Microsoft z opłaconą subskrypcją Xbox Game Pass Ultimate nigdzie w interfejsie nie pojawiła się możliwość uruchomienia testów. Wiemy za to, że w wersji beta dostępna będzie mała część gier, które finalnie będą dostępne od września w usłudze.

Streaming w Xbox Game Passie potrafi wykorzystać połączonego z naszym urządzeniem z Androidem gamepada. Jeżeli jednak nie mamy takowego pod ręką, aplikacja oferuje wirtualną nakładkę na ekran dotykowy – jest to mniej wygodne, ale do niektórych gier powinno wystarczyć z powodzeniem.

Macie już może możliwość testów? Jestem bardzo ciekaw waszych wrażeń. Sam czekam, aż funkcja testów zostanie odblokowana na moim urządzeniu.



