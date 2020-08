Windows 10 się zaokrągli. Póki co na rogach

Wzornictwo oprogramowania zaczyna być tak samo podatne na mody, jak w branży odzieżowej, muzycznej czy wielu innych. W tym sezonie panuje moda na zaokrąglone rogi i brak ostrych krawędzi. Windows się dostosowuje.

Użytkownicy oprogramowania wywierają coraz większą presję na jego twórcach, by to było nie tylko czytelne, łatwe w obsłudze i funkcjonalne – ale też i ładne. A że postrzeganie urody i estetyki to sprawa wysoce subiektywna, definicja ładnego zazwyczaj jest tożsama z aktualnie panującą modą. A w przypadku software’u, bieżąca moda to szklane przeźroczystości i zaokrąglone rogi. Nawet wyświetlacze telefonów nie mogą już być prostokątne – musi być zaokrąglenie na rogach.

Microsoft – mający cały czas wiele problemów w doprowadzeniu Windowsa do wzorniczej spójności – stara się tych trendów nie ignorować. Zaczął aktualizować swoje aplikacje, by te były zgodne z panującą modą, na co jako pierwszy zwrócił uwagę Windows Latest. Aktualizować oczywiście o zaokrąglone rogi.

Zaokrąglone rogi w aplikacjach wbudowanych w Windowsa 10. Zobaczcie jak to wygląda.

Zaokrąglone krawędzie trafiają do kontekstowych menu w aplikacjach, czyli tych dostępnych pod prawoklikiem lub dłuższym przytrzymaniu palca. Zaokrąglenie nie jest tak łagodne, jak na przykład w systemie macOS Big Sur – jak wynika z szablonu Fluent Design.

Zaokrąglone krawędzie zaczną się też pojawiać w aplikacjach innych firm. Nowości w tych wbudowanych z Windowsa wynikają zapewne z przejścia na najnowszą wersję microsoftowych narzędzi deweloperskich, na które przesiądą się i pozostali twórcy – tym samym automatycznie wprowadzając do apek nowe kontrolki.

Tak zaokrąglone robi menu kontekstowych wyglądają w aplikacji Zdjęcia:

Tak w Filmy i TV:

A tak w Kalkulatorze:

