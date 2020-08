Mega ewolucje już w Pokemon GO. Ulubione Pokemony graczy stały się jeszcze potężniejsze

Mega ewolucje to wyjątkowe przemiany Pokemonów, wprowadzone do uniwersum wraz z premierą gier Pokemon Y oraz Pokemon X dla konsol Nintendo 3DS. Teraz efektowne transformacje pojawiły się w mobilnym Pokemon GO.

Czym mega ewolucje różnią się od tradycyjnych przemian? Po pierwsze, trwają wyłącznie przez określony czas. Po drugie, ich aktywacja wymaga posiadania dedykowanych temu przedmiotów - innych w Pokemon GO oraz innych w Pokemon X/Y. Do tego mega ewolucje są niezwykle efektowne i potężne, pozwalając rozwiniętym Pokemonom (takim jak Charizard czy Blastoise) na osiągnięcie kolejnej, jeszcze wyższej formy. No i nie oszukujmy się: mega ewoluowane Pokemony wyglądają super cool.

Mega ewolucje działają już w Pokemon GO.

Na ten moment można mega ewoluować pięć Pokemonów: ognistego Charizarda, wodnego Blastoise’a, trawiastego Venomsaura, owadziego Bedrilla oraz ptasiego Pidgeota. To jednak tylko początek. Kolejne mega ewolucje będą sukcesywnie dodawane do mobilnej gry. W uniwersum Pokemon łącznie istnieje 48 mega ewolucji, wliczając w to tak znane i lubiane Pokemony jak Mewtwo, Alakazam, Gyarados czy Lucario.

Aby dokonać mega ewolucji w Pokemon GO, trzeba posiadać mega energię. Tę z kolei otrzymujemy za wygrywanie mega rajdów. To nowa kategoria grupowych wyzwań, polegają na walce z mega metamorfozami Pokemonów. Każda zwycięska zostaje nagrodzona maksymalnie 45 punktami mega energii. Jedna mega ewolucja kosztuje z kolei od 25 do 200 punktów i trwa 4 godziny. Warto dodać, że mega rajdy doprowadziły do potężnego przetasowania w poziomach trudności wcześniejszych rajdów. Regularnie gracze na pewno zauważą różnice.

Mega ewolucja w praktyce.

Mega ewolucje w Pokemon GO to potężne wzmocnienie. Nowe metamorfozy nie tylko znacząco wzmacniają statystyki stworków, ale również wpływają na pokemony towarzyszy, wspólnie walczące w rajdach. Jeśli w bitwie bierze udział mega ewolucja Pokemona, wszystkie inne Pokemony otrzymują 10 proc. wzmocnienie ataku. Do tego wszystkie Pokemony tego samego typu co mega ewolucja otrzymują aż 30 proc. wzmocnienie. Co za tym idzie, dzięki mega ewolucjom gracze w mniejszych grupach mogą sobie poradzić z wyzwaniami, które dawniej były poza ich zasięgiem.

Podobnie jak Pokemony legendarne, również mega ewolucje nie mogą obsadzać gymów. Nie można się nimi także wymieniać. Gracze wciąż analizują przydatność nowych form w walkach PvP, co jest utrudnione, ponieważ na ten moment mega ewolucje nie mogą brać udział w rankingowych pojedynkach GO League. Nie ulega za to wątpliwości, że to właśnie Charizard Y po mega ewolucji jest aktualnie najpotężniejszą jednostką w Pokemon GO, przewyższając punktami CP wcześniejszego lidera: Shadow Mewtwo.

Mega ewolucje wyglądają mega, ale mogą nie mieć przesadnego wpływu na rozgrywkę.

Nowe formy radykalnie zmieniły walki w Pokemon X oraz Pokemon Y na konsolach Nintendo 3DS. W przypadku Pokemon GO producenci wybrali jednak bezpieczniejszy, bardziej zachowawczy sposób wdrożenia nowych form. Ich blokada w rankingowym trybie GO League sugeruje, że mega to rozwiązanie pomagające graczom PvE. Liczę jednak, że z czasem potężne ewolucje tymczasowe pojawią się także w rankingowym PvP, potężnie wstrząsając systemem oraz tabelami.

