Zima nadchodzi. Drugi dodatek do Minecraft Dungeons pojawi się we wrześniu

Xbox potwierdza datę premiery drugiego rozszerzenia do Minecraft Dungeons. Jak zawsze, pojawi się na wszystkich platformach tego samego dnia. Minecraftowa zima rozpocznie się we wrześniu.

Nadciągająca zima to już drugi dodatek do cieszącego się niesłabnącą popularnością spin-offu Minecrafta. Przeniesienie uniwersum gry do formy przypominającej nieco gry z serii Diablo okazało się tylko pozornie karkołomnym pomysłem. I choć gra raczej nie może pomarzyć o sukcesie na poziomie tego właściwego Minecrafta, tak ponoć już teraz jest hitem.

Nadciągająca zima, jak sama nazwa sugeruje, wprowadzi do gry nowy, zimowy świat, a w nim zupełnie nowych przeciwników. Na szczęście z nowym bestiariuszem będziemy mogli rozprawiać się na wiele różnych sposobów: przybędzie broni, zbroi i artefaktów, które odnajdziemy w tym nowym, mroźnym świecie.

Na dodatku Nadciągająca zima zyska też podstawowa wersja Minecraft Dungeons.

Osoby które na razie nie zdecydują się na zakup dodatku mogą się spodziewać darmowych nowych treści. Pojawią się nowi sprzedawcy, a także tryb Codziennych Wyzwań, który ma zawsze obfitować w świeże zadania i treści. Nowi sprzedawcy to, między innymi, Kowal potrafiący ulepszyć nasz ekwipunek i Pakowacz Prezentów pozwalający wysyłać sprzęt innym graczom.

Nadciągająca zima pojawi się 8 września na Xbox (PC i konsola), PlayStation 4 i Nintendo Switch. Dodatek prawdopodobnie będzie kosztował tyle samo co ten poprzedni – Przebudzenie dżungli – a więc 27,50 zł. Abonenci Xbox Game Pass mogą liczyć na symboliczną zniżkę w kwocie 2,75 zł, ale też mają bezpłatny dostęp do pełnej wersji podstawowej gry.



