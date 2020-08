Mapy Google zazielenią się i zażółcą po to, by lepiej pokazywać ukształtowanie i charakter terenu

Mapy Google staną się jeszcze bardziej użyteczne. W widoku będzie znacznie więcej danych na temat ukształtowania terenu. Pojawi się też opcja wyświetlania chodników.

W mapach Google od dawna można korzystać z różnych trybów wyświetlania danych kartograficznych. Widok satelitarny ma na celu rzucenie nieco światła na ukształtowanie terenu na danym obszarze, podczas gdy ten domyślny skupia się na ukazaniu układu ulic, a mniejszą wagę przykłada do tego, co znajduje się pomiędzy nimi.

Mapy Google w nowej wersji będą prezentowały bardziej szczegółowe dane na temat terenu w uproszczonym widoku.

Aktualizacja, która pojawi się już w najbliższych dniach, obejmie 220 krajów wspieranych obecnie przez Google Maps. Dzięki niej w wielu miejscach na mapie zrobi się znacznie bardziej zielono, by wskazać, że znajduje się tam roślinność, podczas gdy niektóre zielone plamy mogą być teraz całkiem białe, jeśli w rzeczywistości są to wzniesienia, na których zalega śnieg.

Google chce, by użytkownicy mogli już na pierwszy rzut oka rozróżnić nie tylko zlodowaciałe szczyty i ogromne połacie trawy, ale też gęsto zalesione obszary, pustynie oraz plaże. W tym wszystkim pomogą zupełnie nowe algorytmy mapowania koloru na uproszczonej cyfrowej mapie, które bazują na danych ze zdjęć satelitarnych obejmujących 98 proc. powierzchni globu.

Jak się zmieni Google Maps?

Patrząc na udostępnione przez Google’a przykłady, nie da się nie zauważyć, że w większości przypadków takie mapy wyglądają znacznie bardziej użytecznie poza miastami, ale nie da się też ukryć, że mogą tracić nieco na czytelności w terenach zurbanizowanych. Pozostaje trzymać kciuki, by Google’owi udało się tutaj utrzymać złoty środek.

Warto też przy tym wspomnieć, że nowe kolory to nie jedyna nowość w Mapach Google. Twórcy usługi zadbali o to, by lepiej prezentować ulice — te będą mogły mieć teraz nie tylko różną szerokość, ale na cyfrowej mapie zaznaczone zostaną też chodniki i przejścia dla pieszych. W pierwszej kolejności takie pojawią się w Nowym Jorku, San Francisco oraz Londyn.



