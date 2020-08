HTC Desire 20 pro już oficjalnie. Sprawdzamy specyfikację smartfona

W ofercie HTC pojawił się już nowy telefon ze średniej półki. Sprawdzamy, co już wiadomo na temat HTC Desire 20 pro i jakich komponentów użyto do jego produkcji.

Nowy smartfon w ofercie HTC to mierzący 162 x 77 x 9,4 mm smartfon o masie 201 gramów z 6,5-calowym ekranem o ultrapanoramicznych proporcjach 19,5:9. Rozdzielczość wyświetlacza wynosi 2340 na 1080 pikseli. Wiemy już, jakie podzespoły zostały zamontowane w tym urządzeniu.

HTC Desire 20 pro — specyfikacja

Telefon napędza układ Qualcomm Snapdragon 665. Nie jest on może demonem wydajności, ale jest szansa, że dzięki temu producent nie przesadzi z ceną. Jeśli chodzi o pozostałe podzespoły, to tutaj raczej już nie ma co narzekać, a 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci wewnętrznej powinno wystarczyć większości osób — tym bardziej że nie zabrakło slotu na karty microSD.

Oprócz tego na pokładzie znalazły się moduły łączności takie jak Dual SIM LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 oraz NFC z funkcją płatności zbliżeniowych. Do tego dochodzą akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania Quick Charge 3.0, czytnik linii papilarnych oraz port USB-C do ładowania i transferu danych. Nie zabrakło też gniazda minijack.

Bardzo ważne w HTC Desire 20 pro są aparaty fotograficzne.

Producent chwali się, że w tym modelu znalazło się aż pięć obiektywów. Pierwszy z nich umieszczono na froncie zaraz nad wyświetlaczem. Aparat do selfie robi fotografie wielkości 25 Mpix, korzystając z obiektywu o jasności f/2.0. Oprócz tego na pleckach w ramach głównego modułu foto w smartfonie HTC Desire 20 pro zamontowano aż cztery obiektywy:

główny: 48 Mpix (f/1.8);

ultraszerokokątny: 8 Mpix (f/2.2);

makro: 2 Mpix (f/2.4);

czujnik głębi: 2 Mpix (f/2.4).

HTC obiecuje przy tym ostre zdjęcia w nocy oraz w słabym świetle i dobre odwzorowanie detali przy zdjęciach makro dzięki obiektywowi 25 mm. Z kolei w przypadku zdjęć ultrapanoramicznych aplikacja aparatu może aktywować tryb „rybiego oka”, który ma według producenta uatrakcyjnić przede wszystkim zdjęcia krajobrazów.