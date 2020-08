Hitman za darmo na Epic Games Store. Trzeba się spieszyć, promocja trwa krótko

Epic Game Store kontynuuje swoją strategię utrzymywania zainteresowania graczy przez rozdawnictwo. Nie mamy z tym problemu: wszak darmowy Hitman to nie lada gratka.

Epic Game Store, podobnie jak Xbox czy PlayStation, buduje lojalność swoich użytkowników przez cykliczne prezenty w formie darmowych gier. Jednak w przeciwieństwie do większości konkurencji, nie wiąże się to z koniecznością opłacania jakiegoś abonamentu. Wystarczy mieć aktywne konto na Epic Games Store by móc odbierać prezenty.

Najnowszy prezent na Epic Games Store to Hitman. Grę w wersji na PC można pobrać za darmo.

Właściwie to nie tyle otrzymujemy samą grę za darmo, a ograniczony czasowo promocyjny stuprocentowy rabat. Hitmana musimy na Epic Games Store kupić. Tyle że za ów zakup zapłacimy okrągłe 0 zł. Za sprawą tej drobnej komplikacji licencja na grę przypisana jest do naszego konta Epic dożywotnio, a nie tylko na czas promocji. Warto bowiem mieć na uwadze, że ta kończy się 3 września. Po tej dacie rabat na zakup nie będzie już dostępny.

Hitman z 2016 r. – bo o tej wersji mowa – to reboot starej i uwielbianej przez wielu graczy serii o zabójcy na zlecenie. Wcielamy się w tej sandboxowej grze w Agenta 47, a naszym zadaniem będzie likwidacja zleconych celów w wielu różnych zakątkach świata. Będziemy musieli przy tym być dość kreatywni – zadania wymagają więcej kombinowania, niż tylko wycelować w biedaka i pociągnąć za spust.

W styczniu 2021 r. na rynku pojawi się gra Hitman 3. Wersja na PC będzie dostępna na wyłączność na Epic Games Store.



