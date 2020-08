Tak powinien wyglądać od początku. Oto zachwycający Galaxy Z Fold2 5G

4 interakcji

Galaxy Fold był ekscytującym, ciekawym i innowacyjnym… prototypem, który mimo ekstremalnej ceny zawierał bardzo wiele kompromisów. Tymczasem Galaxy Z Fold2 zdaje się być gotowy na masowego klienta. Wygląda świetnie.

Podobnie jak Galaxy Fold, również i Galaxy Z Fold2 5G stanowi interesującą hybrydę telefonu i tabletu. Dopóki urządzenie jest złożone wygląda jak nieco grubszy niż zwykle typowy smartfon. Magia dzieje się, gdy urządzenie otworzymy niczym zeszyt – naszym oczom ukaże się większy, piękny wyświetlacz, który za sprawą swojej elastyczności nie jest przedzielony w żaden sposób jakąkolwiek ramką w miejscu zgięcia.

Galaxy Fold miał jednak wiele wad. Poza wysoką ceną i niską trwałością wyświetlacza elastycznego był też nieco zbyt gruby. A jakby tego było mało, ten zewnętrzny wyświetlacz do trybu telefonu był żałośnie mały – co nie tylko źle wyglądało stylistycznie, ale też w oczywisty sposób redukowało wygodę korzystania z urządzenia. Cóż, mamy dobre wieści.

Galaxy Z Fold2 5G w końcu stał się porządnym telefonem – a nie tylko tabletem.

Pamiętacie ten śmieszny wyświetlacz zewnętrzny z pierwszego Folda? To patrzcie na to. Tym razem zajmuje on niemal całą zewnętrzną powierzchnię frontu obudowy, stając się w końcu użytecznym i wygodnym urządzeniem nie tylko po rozłożeniu. Choć nadal z oczywistych względów Galaxy Z Fold2 5G jest istotnie grubszy od typowego smartfonu.

Zewnętrzny wyświetlacz AMOLED ma przekątną 6,23 cala i rozdzielczości 2267 x 819 pikseli z odświeżaniem 60 Hz i wbudowanym weń czytnikiem linii papilarnych. Wewnętrzny to elastyczny, 7,7-calowy moduł AMOLED o rozdzielczości 2213 x 1689 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. W nim znajdować się też będzie otwór na przednią kamerkę. Samsung zapewnia przy tym, że zawiasy łączące obie strony wyświetlacza są dużo wytrzymalsze niż w pierwszym Foldzie, tak jak i warstwa chroniąca elastyczny wyświetlacz

A co z resztą informacji? Cóż... nie wiemy.

Samsung obiecuje, że więcej informacji przekaże nam 1 września. Wtedy mają też ruszyć zamówienia z przedsprzedaży. Poznamy więc szczegółową specyfikację i ceny. Na razie jednak prezentuje się to wyjątkowo obiecująco. Miejmy tylko nadzieję, że będzie to dużo tańszy sprzęt od pierwszego Folda.