Oto Galaxy Tab S7 w dwóch wersjach. Samsung staje w szranki z iPadem

Galaxy Tab S7 i S7+ to dwa nowe androidowe tablety Samsunga. Kuszą potencjalnych nabywców wyświetlaczem, długim czasem pracy na akumulatorze i wydajnością. Przede wszystkim jednak mogą też zastąpić nam laptopa.

Wielu uważa, że Android zdążył już polegnąć na rynku tabletowym. Że iPadOS i Windows zdominowały na tyle ten segment, że alternatywy już nie mają szans. Cóż, Samsungowi wyraźnie nikt tych analiz nie przekazał. Bo nie tylko zaprezentował nowy tablet z systemem Google’a na pokładzie, to na dodatek zapowiada się on na całkiem użyteczne urządzenie.

W tablecie najważniejszy jest wyświetlacz. Samsung Galaxy Tab S7 nie będzie miał się czego wstydzić.

Tablet będzie dostępny w dwóch wersjach – S7 i S7+ - które różnią się od siebie przede wszystkim rozmiarem. Podstawowa wersja wyposażona jest w wyświetlacz o przekątnej 11 cali, ta z plusikiem o przekątnej 12,4 cala. Oba są otoczone cienkimi ramkami i – wedle oczekiwań – są zgodne z rysikiem S Pen.

Proporcje wyświetlacza, na jakie zdecydował się Samsung, to 16:10. Mniejszy z tabletów oferuje rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli w technice LTPS, S7+ zaś wyposażono w Super AMOLED o rozdzielczości 2800 x 1752 piksele. Oba są odświeżane z częstotliwością 120 Hz. Śliczny obraz ma być uzupełniony przez cztery głośniki od AKG z obsługą formatu Dolby Atmos.

W dołączonym do tablecie rysiku S Pen też poprawiono kilka szczegółów. Piórko ma mocniejszy akumulator, który od zera do pełna jest ładowany w niecały kwadrans. Jego końcówka obsługuje 4096 poziomów siły nacisku. Ma też cechować się bardzo niskimi opóźnieniami, choć tu Samsung nie podał dokładnych danych liczbowych. Ładowanie rysika odbywa się po umieszczeniu go w odpowiednim slocie w tablecie. Sam S Pen może też być wykorzystany do zdalnego sterowania tabletem poprzez wykonywanie piórkiem gestów w powietrzu.

Galaxy Tab S7 mierzy 165,3 x 6,3 x 253,8 mm. Galaxy Tab S7+ ma wymiary 185 x 5,7 x 285 mm. Mniejszy waży 498 – 502 g (w zależności od wybranego modemu lub jego braku), większy 575 g.

Oba tablety mają też być bardzo szybkie. Na ich pokładzie mocny procesor i – za dopłatą – modem 5G.

Oba urządzenia pracują pod kontrolą najnowszego i najszybszego układu Qualcomma, jakim jest Snapdragon 865 Plus z 6 GB RAM. Dodatkowo w urządzeniach znajdziemy pamięć masową o pojemności 128 GB, którą możemy rozszerzyć o maksymalnie dodatkowy terabajt za pośrednictwem karty microSD. Wszystkie wersje Galaxy Tab S7 wyposażone będą w moduł Wi-Fi i Bluetooth. Niestety, tylko tańszy – ten bez plusa w nazwie – będzie dostępny w Polsce w wersji z modemem. Do wyboru LTE lub 5G.

Galaxy Tab S7 jest wyposażony w akumulator o pojemności 8000 mAh (Samsung deklaruje, że przełoży się to na 15 godz. odtwarzania wideo). S7+ wyposażono w akumulator o pojemności 10 090 mAh, co ma przełożyć się na 14 godz. ciągłego odtwarzania pliku filmowego. Do tabletu dołączona będzie ładowarka o mocy 15 W. Można jednak dokupić 25- lub 45-watowe. Ta ostatnia ma uzupełnić akumulator od zera do pełna w mniej niż 90 minut.

Dodatki, dodateczki. Czyli aparat i czytnik linii papilarnych.

Obie wersje tabletu będą wyposażone w czytnik linii papilarnych. Mniejszy z tabletów wyposażono w sensor umieszczony na bocznej krawędzi, w prawym górnym rogu tabletu. S7+ wykorzystuje dużo nowocześniejszy czytnik zatopiony bezpośrednio w wyświetlaczu, w jego dolnej części.

S7 kontynuuje też zapoczątkowany w S6 zwyczaj dodawania podwójnego aparatu do tabletu. Obie wersje oferują dokładnie ten sam zestaw: 13-megapikselowy moduł główny z autofokusem oraz dodatkowy 5-megapikselowy szerokokątny.

Galaxy Tab S7 to tablet. Z powodzeniem można go jednak wykorzystać jako PC.

Tablety Samsunga pracują pod kontrolą systemu Android z One UI 2.5. Umożliwia on bezprzewodową łączność z akcesoriami typu mysz i klawiatura, oraz równie bezprzewodowo z wyświetlaczem (maksymalna rozdzielczość wysyłanego w ten sposób obrazu to 2560 x 1440 pikseli).

Po podłączeni do wyświetlacza i typowo pecetowych akcesoriów tablet uruchamia znany już użytkownikom Samsunga tryb DeX. A więc proponuje klasyczny desktopowy interfejs, z wygodnym paskiem zadań na dole ekranu oraz z aplikacjami wyświetlanymi w oknach.

Tablet może też służyć jako drugi monitor dla naszego komputera. Można zarówno klonować ekran z peceta, jak i rozszerzyć przestrzeń roboczą o wyświetlacz Galaxy Taba.

Samsung Galaxy Tab S7 i S7+ - ceny i dostępność.

Niestety, jeszcze nie wiemy kiedy tablety pojawią się w oficjalnej polskiej dystrybucji. Na szczęście znamy już ceny. A te prezentują się następująco:

Galaxy Tab S7 – 3200 zł

Galaxy Tab S7 z LTE – 3700 zł

Galaxy Tab S7 z 5G – 5000 zł

Galaxy Tab S7+ - 4100 zł