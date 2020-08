Oto Samsung Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra 5G - ceny w Polsce

7 interakcji

Oto najlepsze z najlepszych. Samsung Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra 5G właśnie wjechały na rynek.

Samsungi z linii Galaxy Note od początku swojego istnienia były urządzeniami wszystkomającymi, wszystkomogącymi, oferującymi absolutnie najlepsze możliwości spośród wszystkich smartfonów z Androidem, a może i wszystkich smartfonów w ogóle.

W tym roku Samsung ponownie wypuszcza w świat nie jednego, a dwa nowe Note’y. Każdy z rysikiem S-Pen, każdy ze specyfikacją, która wywoła ślinotok u entuzjastów nowych technologii.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G jest potężny do przesady.

Największy i najdroższy z nowych Galaxy jest prawdziwym olbrzymem, zarówno pod względem rozmiarów, jak i specyfikacji.

Dane techniczne Galaxy Note 20 Ultra 5G prezentują się następująco:

Procesor: Exynos 990

RAM: 12 GB

Pamięć: 256/512 GB

Ekran: 6,9”, 3200 x 1440 px, Dynamic AMOLED 2X 120 Hz, czytnik linii papilarnych pod ekranem

Aparat główny: 108 Mpix + 12 Mpix (telefoto) + 12 Mpix (ultrawide)

Aparat przedni: 10 Mpix

Akumulator: 4500 mAh

Dual SIM: SIM + eSIM

Wymiary: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm

Masa: 208 g

Suchymi cyferkami trudno jednak opowiedzieć o wszystkim, co potrafi ten smartfon.

Ekran ma 120 Hz częstotliwości odświeżania i ma zakrzywione krawędzie, a ponadto chroni go nowe szkło Gorilla Glass Victus, co powinno zapewnić mu długotrwałe użytkowanie bez rys i pęknięć.

Podobnie jak w Galaxy S20 Ultra, tak i tutaj mamy nagrywanie wideo 8K, które… cóż, prawdopodobnie będzie równie bezużyteczne. Ale jest! Są też głośniki stereo, certyfikacja IP68 i wszystkie nowoczesne standardy łączności, w tym 5G. Duży Note 20 Ultra 5G ma też slot na karty SD.

Obawy rodzi bardzo niewielki (jak na taką specyfikację) akumulator. 4500 mAh naładujemy kablem z mocą do 45 W, lub bezprzewodowo z mocą do 15 W. Oczywiście mamy tu również ładowanie zwrotne do ładowania innych urządzeń z mocą 9 W.

Samsung Galaxy Note 20 niewiele ustępuje większemu bratu.

Podobnie jak w zeszłym roku mieliśmy Note’a 10 Plus i Note’a 10, tak i w tym roku mamy do wyboru dużego Note’a 20 i nieco mniej dużego Note’a 20. Trudno bowiem o nim powiedzieć, że jest mały, przy takiej specyfikacji i gabarytach.

Procesor: Exynos 990

RAM: 8 GB

Pamięć: 256 GB

Ekran: 6,7”, 2400 x 1080 px, Super AMOLED, czytnik linii papilarnych pod ekranem

Aparat główny: 12 Mpix + 64 Mpix (telefoto) + 12 Mpix (ultrawide)

Aparat przedni: 10 Mpix

Akumulator: 4300 mAh

Dual SIM: SIM + eSIM

Wymiary: 161,6 x 75,2 x 8,3 mm

Masa: 195 g

Note 20 jest dość znacząco zubożony względem dużego Note’a 20 Ultra.

Pierwszą różnicą, która bardzo rzuca się w oczy, jest ekran. Jest on nie tylko mniejszy, ale też płaski (choć to akurat na plus) i odświeżany ze standardową częstotliwością 60 Hz. Nie jest on też pokryty nową generacją szkła Gorilla Glass Victus, lecz Gorilla Glass 5. Co ciekawe, o ile plecki Note'a 20 Ultra pokryte są szkłem, tak plecki Note'a 20 - przynajmniej według tego, co zobaczyliśmy na prezentacji - pokrywa wzmacniany poliwęglan. W dotyku jednak obydwa urządzenia są niemal identyczne.

Różnica tkwi też w aparatach. Podczas gdy w Note 20 Ultra główny sensor ma 108 Mpix, tutaj główny sensor ma 12 Mpix, zaś 64 Mpix zostały sparowane z obiektywem telefoto, co powinno zapewnić dość wysokiej jakości zoom hybrydowy.

Note 20 będzie dostępny wyłącznie w wariancie z 256 GB pamięci i nie rozbudujemy jej kartą SD. W przeciwieństwie do Note’a 20 Ultra 5G będzie go też można nabyć w wariancie, który nie obsługuje nowego standardu łączności 5G.

Ponownie martwi też niewielki akumulator. 4300 mAh to nieco za mało na takiego potwora, nawet przy obniżonej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania ekranu. Na ile jednak wystarczy energii w praktyce - przekonamy się w czasie testów. Podobnie jak Note’a 20 Ultra 5G, tak i Note’a 20 naładujemy przewodowo z mocą do 45 W, lub bezprzewodowo z mocą do 15 W. Jest też obecne ładowanie zwrotne 9 W.

Mobilny notatnik i mobilne biuro.

Pomówmy o cesze, która wyróżnia Note’a na tle innych smartfonów - o rysiku S-Pen.

Wydawać by się mogło, że piórka nie da się już bardziej udoskonalić, a jednak Samsung rok rocznie stara się w jakiś sposób usprawnić swój rysik. W tym roku największa zmiana dotyczy czasu reakcji. Podczas gdy w Nocie 10 wynosił on 42 ms, teraz w Note 20 Ultra 5G wynosi on 9 ms, a w Note 20 - 26 ms.

Do istniejącego zestawu funkcji dołączyły też nowe gesty: cofanie w przeglądarce, powrót do ekranu głównego oraz szybkie uruchomienie notatek.

Skoro o notatkach mowa, Samsung tym razem rozbudował swoją aplikację do notowania i uczynił ją bardziej użyteczną. Notatki na połączonych kontem Samsunga urządzeniach synchronizują się w czasie maksymalnie 19 s; można je też synchronizować z zewnętrznymi usługami, takimi jak Microsoft To-Do, Outlook, OneNote czy MS Teams. Pełnemu zestawowi nowości przyjrzymy się w czasie testów.

Samsung Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra 5G obsługują również tryb DEX, ale tym razem nie potrzebują do tego żadnej stacji dokującej czy nawet kabla. Jeśli tylko mamy kompatybilny telewizor oraz klawiaturę i myszkę Bluetooth, możemy z nowych Note’ów zrobić bezprzewodowe, mobilne biuro.

Samsung Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra - cena w Polsce.

Jak łatwo się domyślić, taka specyfikacja, możliwości i opakowanie musi swoje kosztować. Ceny nowych Note’ów prezentują się następująco:

Samsung Galaxy Note 20: 4349 zł

Samsung Galaxy Note 20 5G: 4849 zł

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G: 5949 zł

Nowe smartfony dostępne będą w następujących kolorach:

Samsung Galaxy Note 20: matowy szary, matowy zielony, matowy miedziany

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G: błyszczący biały, błyszczący czarny, matowy miedziany

Przedsprzedaż smartfonów rusza już dziś, zaś dla wszystkich będą one dostępne od 21 sierpnia. W ramach bonusów przedsprzedażowych klienci otrzymają gratis słuchawki: Galaxy Buds+ w przypadku Note'a 20 oraz Galaxy Buds Live w przypadku Note'a 20 Ultra.

Alternatywnie można wybrać drugi bonus przedsprzedażowy: subskrypcję Xbox Games Pass Ultimate na trzy miesiące oraz dwa gadżety. Wraz z abonamentem klienci otrzymają kontroler do gry MOGA XP5-X+ oraz bezprzewodową ładowarkę Samsung.