Twój nowy smartfon wytrzyma upadek z dwóch metrów. Poznajcie nowe szkło Gorilla Glass Victus

Zbita szybka w smartfonie ma szanse odejść w zapomnienie. Nowa generacja odpornego szkła Gorilla Glass nosi nazwę Victus i jest wyjątkowo odporna.

Marki Gorilla Glass raczej nie trzeba przedstawiać fanom technologii. Szkło tej firmy jest fabrycznie umieszczane w całym przekroju smartfonów na rynku, w tym m.in. w smartfonach Samsunga, Xiaomi, Huaweia, czy OnePlusa.

Gorilla Glass Victus to nowa generacja odpornego szkła.

W odróżnieniu od poprzednich generacji szkła, siódma odsłona nie ma oznaczenia cyfrowego, lecz nosi nazwę Victus. Producent postawił przed sobą trudne zadanie, bowiem chciał jednocześnie poprawić odporność na zarysowania, a także wytrzymałość na pęknięcia.

W przypadku szkła jest to naprawdę trudne zadanie. W zależności od składu chemicznego i od sposobu hartowania można uzyskać szkło twardsze bądź bardziej miękkie. Miękki materiał ma większą szansę by przetrwać upadek, ale dużo gorzej radzi sobie z zarysowaniami. Na drugim biegunie jest szkło twarde, w tym np. szafirowe, stosowane często w zegarkach. Ten materiał może osiągnąć nawet 9 punktów w dziesięciopunktowej skali Mohsa, więc da się go zarysować jedynie diamentem, ale za to może pęknąć przy byle upadku.

Gorilla Glass Victus ma łączyć oba typy szkła. Producent zapewnia, że smartfony wyposażone w nowe szkło wytrzymają upadki z wysokości dwóch metrów. Gorilla Glass 6 wytrzymywała upadki z 1,6 m, a piątka z wysokości 1,2 m.

Do tego odpornośc na zarysowania Gorilla Glass Victus wzrośnie dwukrotnie względem Gorilla Glass 6. Trzeba jednak pamiętać, że od trzeciej generacji szkła Gorilla odpornośc na zarysowania praktycznie się nie zmieniała, a niekiedy wręcz malała.

Gorilla Glass Victus pojawi się najpierw w smartfonach Samsunga.

Nie będzie to jednak najpewniej nadchodzący Galaxy Note 20, ani nawet jego droższy wariant Note 20 Ultra. Pierwszy produkt z nowym typem szkła ma zostać zaprezentowany „za kilka miesięcy”, więc możliwe, że będzie to następca Galaxy S20.

Parametry wytrzymałości nowego szkła będą zależały od producentów smartfonów, a konkretnie od tego, jaką grubość materiału zastosują. Już teraz pojawiają się głosy, że Victus jest tak dobry, że można zastosować cieńszą warstwę szkła niż przy Gorilla Glass 6, zachowując podobną odporność na pęknięcia. Cóż, osobiście wolałbym smartfon grubszy o ten ułamek milimetra, ale za to lepiej znoszący nagły kontakt z betonem.



