Polskie wydawnictwo cały czas się rozwija i odnosi sukcesy, co zachęca inwestorów do kupowania jego akcji. Jednak nawet Cyberpunk 2077 wydaje się nie wzbudzać takiego ich entuzjazmu, jak mobilny The Witcher: Monster Slayer.

CD Projekt ma powody do zadowolenia. Niemal każda gra studia CD Projekt Red to międzynarodowy hit wśród krytyków i graczy. Platformie GOG.com na pewno jeszcze wiele brakuje do możliwości realnej rywalizacji ze Steamem – ale sam fakt podejrzewania ją o to i wymieniania jednym tchem obok Epic Games Store jest godny odnotowania.

W marcu cena za akcję CD Projektu wynosiła około 250 zł. To był okres, w którym nadal mogliśmy cieszyć się sukcesami Wiedźmina i związanych z nim pobocznych projektów, a na widnokręgu już coraz bliżej pędził ku nam Cyberpunk 2077. Nawet wieści o nieznacznych opóźnieniach w pracach nad grą nie zniechęcały inwestorów – w miesiąc później wartość akcji już wynosiła około 390 zł.

Fajerwerki wystrzeliły jednak na wieść o The Witcher: Monster Slayer. Grze na telefony

The Witcher: Monster Slayer to aplikacja wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość i geolokalizację. Wyruszymy na polowanie wyposażeni w miecze, pułapki, mikstury i magię, trochę jak w Pokemon Go. Ważnym elementem rozgrywki będą pojedynki FPP wykorzystujące technologię AR.

Jeszcze nie wiemy dokładnie, jak CD Projekt będzie zarabiał na grze, ale zakładamy, że nie będzie wyważał otwartych drzwi i sięgnie po jeden z powszechnie stosowanych modeli biznesowych na rynku mobilnym. Biorąc pod uwagę reputację wydawnictwa pewnie sprawiedliwy dla graczy, a i tak gwarantujący ogromne zyski, jeśli gra faktycznie będzie udana.

Reakcja inwestorów? Wartość akcji CD Projektu pobiła wszelkie rekordy. Spółka pod koniec środowego dnia mogła się pochwalić wartością pojedynczej akcji w kwocie 460 zł. Przed CD Projektem zdaje się rysować świetlana przyszłość. Zwłaszcza że wszystko wskazuje na to, że Cyberpunk 2077 będzie przeciwieństwem klapy.