Wreszcie znamy datę premiery Baldur’s Gate 3. Co trzeba wiedzieć o zbieraniu nowej drużyny?

Poznaliśmy już datę premiery Baldur’s Gate 3 we wczesnym dostępie. Odpowiedzialne za kontynuację legendy Larian Studios podzieliło się też kilkoma innymi informacjami na temat nadchodzącej gry.

Baldur’s Gate jest kultową serią gier z gatunku cRPG od studia Bioware, która bazowała na papierowym systemie Dungeons and Dragons rozwijanym przez Forgotten Realms. Do tej pory doczekała się ona dwóch odsłon wydanych na komputery osobiste oraz kilku dodatków i spin-offów z serii Dark Alliance, a także reedycji Enhanced Edition w HD na pecety, smartfony i konsole.

Niestety mimo ogromnego sukcesu drugiej części cyklu, po skasowaniu Baldur's Gate 3: The Black Hound przez twórców oryginału na pełnoprawną kontynuację trzeba było czekać aż dwie dekady. Ta wreszcie nadchodzi. Teraz poznaliśmy datę jej premiery.

Baldur’s Gate 3 trafi do pierwszych graczy już 30 września 2020 r.

Za nadchodzącą grę, dzielącą tytuł ze skasowaną produkcją Bioware, odpowiadają zupełnie inny ludzie niż kilkanaście lat temu. Prawa do marki zdobyli dobrze znani fanom produkcji z gatunku cRPG programiści z Larian Studios, czyli twórcy cRPG-ów z serii Divinity: Original Sin. Baldur’s Gate 3 powstaje na ich własnym silniku i przenosi Wrota Baldura do trójwymiaru.

Do tej pory spodziewaliśmy się, że po wielu miesiącach prac pierwsza wersja gry zostanie udostępniona już w sierpniu, ale koronawirus najwyraźniej dał się Larian Studios we znaki. Już od jakiegoś czasu przebąkiwano o przeniesieniu daty premiery na późniejszy termin. Dziś otrzymaliśmy informacje, gdzie zagramy w Baldur’s Gate 3 na start.

W pierwszej kolejności Baldur’s Gate 3 trafi na platformy Steam oraz Google Stadia.

Larian Studios zaznacza przy tym, że kolejne opóźnienia wcale nie są nieprawdopodobne, więc lepiej się do daty 30 września nie przywiązywać. Programiści są przy tym bardzo otwarci i dużo mówią o swojej nowej grze oraz wyzwaniach, jakie przed nimi stoją. Społeczność fanów, nawet jeśli jest już zniecierpliwiona, powinna to docenić.

Informacja o premierze to jedna z kilku nowych wiadomości na temat nadchodzącej gry na bazie Dungeons & Dragons. Nowy materiał wideo zatytułowany Panel from Hell, który trafił właśnie do sieci, zdradził z kolei, że rozgrywka rozpocznie się w Avernus, czyli pierwszym z Dziewięciu Piekieł w ramach uniwersum Wrót Baldura, gdzie demony i diabły walczą o wpływy.

Jak duże będzie Baldur’s Gate 3 i kim zagramy?

Swen Vincke, dyrektor kreatywny w Larian Studios, zdradził, że wczesny build ma być wielokrotnie większy od Divinity: Oryginał Sin 2. W ramach Baldur’s Gate 3 otrzymamy 80 starć (zamiast 22) oraz 146 zaklęcia do wyboru (zamiast 69). Na pełną listę klas i ras do wyboru jeszcze czekamy, ale poznaliśmy już kompanów głównego bohatera:

Astarion - wampiryczny elf, łotrzyk;

Gale - człowiek, mag;

Lae'zel - githyanki, wojownik;

Shadowheart - półelf, kleryk;

Wyll - człowiek, czarnoksiężnik.

Więcej na temat gry dowiemy się z pewnością w najbliższych tygodniach. Warto śledzić kanały społecznościowe Larion Studios, gdzie w kolejnych materiałach wideo zdradzane są nowe informacje, w tym między innymi na temat mechaniki wampira. Jedną z ciekawostek jest to, że Astarion będący wampirem może umrzeć na samym początku rozgrywki, jeśli gracz… kliknie wodę.