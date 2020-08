Zaproponuje przepis na kolację i przypomni o urodzinach siostry. Asystent Google z nowymi funkcjami

Google odświeża funkcję Snapshot w Asystencie Google. Teraz będzie ona znacznie bardziej dostosowana do ciebie.

Po raz pierwszy kanał Snapshot pojawił się w Asystencie w 2018 r. To w nim użytkownik mógł znaleźć wszystkie ważne dla niego informacje, takie jak wydarzenia, przypomnienia, czas potrzebny na dojazd do domu, kursy akcji i walut itd. Dzisiaj firma udostępniła aktualizację, dzięki której funkcja Snapshot stanie się jeszcze bardziej przydatna i lepiej spersonalizowana.

Asystent Google Snapshot - nowe funkcje

Teraz Snapshot będzie informował także o dodanych zadaniach czy powiadomieniach o urodzinach. Aplikacja będzie także polecała użytkownikom podcasty, restauracje, przepisy, które uzna za interesujące właśnie dla nas. Rekomendacje będą bowiem dobierane na podstawie danych użytkownika, takich jak historia wyszukiwania przy pomocy Asystenta lub ta z innych urządzeń zalogowanych do tego samego konta Google.

Google przekonuje, że propozycje oferowane przez aplikację będą się zmieniały w zależności od pory dnia. Rano możemy spodziewać się zatem prognozy pogody, najważniejszych wiadomości, czasu dojazdu do pracy czy listy zadań. Wieczorem natomiast możemy otrzymać propozycję przepisu na kolację.

W kanale Snapshot zobaczymy wszystkie ważne zadania. Jeżeli otworzymy aplikację przed zbliżającymi się urodzinami członka rodziny czy znajomego, zostaniemy o nich powiadomieni, a następnie skierowani do zakładki, w której pojawią się propozycje działania: telefon, wysłanie wiadomości tekstowej itp. Aktualnie powiadomienia o urodzinach zostały udostępnione dla użytkowników na rynkach anglojęzycznych.

Asystent Google wysyła także powiadomienia o zbliżających się lotach, zapisanych wydarzeniach czy zbliżających się terminach opłacenia rachunków.





Hey Google, show me my day!

Wraz z wprowadzeniem usługi będzie można wywoływać Snapshot poleceniem głosowym „Hey Google, show me my day”. Wcześniej, aby przedostać się do kanału, trzeba było przycisnąć ikonę w dolnym lewym rogu okna Asystenta Google. Aktywowanie jej głosem możliwe jest teraz na telefonach, w których język angielski ustawiony jest jako domyślny, ale w ciągu najbliższych miesięcy usługa będzie dostępna także w kolejnych językach. Aktualizacja wchodzi jednocześnie na telefony z systemem Android i iOS.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.