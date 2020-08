Google w najnowszym wpisie na swoim blogu zwraca uwagę, że łączność 5G już niedługo będzie standardem. I że warto uaktualnić aplikacje z myślą o szybkiej łączności bezprzewodowej bez opóźnień.

5G ma zmienić bardzo wiele dla licznych firm świadczących usługi online. A że sieć piątej generacji bardzo powoli acz bardzo konsekwentnie jest uruchamiana na całym świecie – czas się przygotować. Do tego wzywa twórców aplikacji na Androida firma Google. I radzi jak takie zmiany mogłyby wyglądać.

Jak argumentuje Google, 5G zapewni użytkownikom łączność co najmniej na poziomie sieci Wi-Fi. Dlatego też, jak sugeruje firma, warto tak pisać gry mobilne, by ich tryby online potrafiły w pełni wykorzystać nowe możliwości techniczne. I by komunikatory zapewniały wideorozmowy w wysokiej jakości. Twórcom aplikacji do zdjęć Google radzi, by szerzej interesować się treściami wideo i połączonymi z rzeczywistością rozszerzoną – a więc takimi, które wcześniej zbyt długo się wczytywały.

5G w aplikacjach na Androida. Google ma też kilka technicznych porad.

Dla przykładu sugeruje na swoim blogu, by aplikacje częściej pobierały dane w tle – by użytkownik po wybraniu danej funkcji w aplikacji nie musiał na nic czekać, 5G ma zapewnić możliwość ciągłego pozyskiwania danych bez wpływu na ogólną wydajność. Niestety Google nie odnosi się jasno do problemu, jakim są ograniczone pakiety danych od operatorów.

Google radzi też, by strumieniowanie danych stało się standardem. Argumentuje, że dane lokalne były niezbędne w czasach LTE i nie ma potrzeby stosować podobnych mechanizmów w sytuacji, gdy użytkownik większość czasu spędza w zasięgu 5G.

Firma obiecuje też słuchać społeczności programistów celem wprowadzania nowych API do Androida – które miałyby pomóc realizować powyższe cele a także wiele innych, niewymienionych na blogu, a które mają pomóc w implementacji nowych, związanych z 5G rozwiązań.