AB FOTO zwraca pieniądze po zakupie smartfona

Zdarza się, że deklarowane przez producentów w momencie premiery ceny smartfonów szokują klientów i sprawiają, że rezygnują oni z zakupu wymarzonego telefonu. Na szczęście są promocje takie, jak ta w sklepie AB FOTO.

Zakup smartfona wiąże się z wydatkiem – to truizm. Nabywając urządzenie, musimy zderzyć ze sobą dwie rzeczywistości: naszych możliwości i pragnień. Gdy już osiągniemy kompromis lub stać nas na to, by na takowy nie iść, rozpoczynamy poszukiwania wybranego modelu.

Dla wielu z nas zaskakujący może być fakt, że cena tego samego modelu potrafi różnić się sklepach nawet o kilkaset złotych.

Ruszył cashback w AB FOTO

25 sierpnia rusza w sklepie internetowym AB FOTO promocja typu cashback. Wystarczy kupić smartfona objętego akcją i po 30 dniach przesłać wypełniony formularz zwrotu, a sklep odda nam określoną w regulaminie kwotę. Akcja trwa do 8 września.

Istotne jest, że akcja łączy się z promocjami organizowanymi przez producenta. Oznacza to, że w rzeczywistości możemy otrzymać jeszcze większy rabat.

AB FOTO to oficjalny dystrybutor smartfonów marki Samsung, dlatego w ofercie znajdziemy cały przekrój urządzeń tego producenta.

Smartfony Samsunga w ofercie AB FOTO

Lista modeli smartfonów Samsunga dostępnych w różnych wersjach liczy w sklepie AB FOTO kilkanaście pozycji. Pełna oferta dostępna jest na stronie www.abfoto.pl. Znajdziemy w niej zarówno bazowe modele, jak i urządzenia ze średniej półki. Przykładowo w ramach cashbacku za smartfon Samsung Galaxy A41 w AB FOTO klienci otrzymają 100 zł zwrotu. W przypadku modelu Galaxy A51 wartość zwrotu wyniesie 120 zł. Dla bardziej wymagających klientów AB FOTO ma Samsunga Galaxy A71, za którego otrzymamy 150 zł zwrotu.

Sklep pamięta też o klientach, którzy marzą o sztandarowym modelu, ale nie chcą wydać majątku na smartfona. W takim przypadku warto rozważyć zakup zeszłorocznego hitu producenta - Samsunga Galaxy S10. Takie urządzenie nie tylko cechuje się świetną wydajnością, ale także będzie otrzymywać od producenta aktualizacje oprogramowania. Zwrot, jaki przewidziano w ramach cashbacku, wyniesie odpowiednio: 200 zł dla modelu Galaxy S10, 250 zł dla Galaxy S10+ i 500 zł dla Galaxy S10 lite.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nabyć najważniejszy tegoroczny model Samsunga, czyli Galaxy S20. Sztandarowy produkt koreańskiego producenta dostępny jest w trzech odmianach: S20, S20+ i S20 Ultra. W ramach cashbacku w AB FOTO otrzymamy 300 zł zwrotu za zakup modeli Samsunga Galaxy S20 i Galaxy S20+ oraz 400 zł w przypadku Samsunga Galaxy S20 Ultra.

Zakup w AB FOTO ma jeszcze jedną zaletę

Wszystkie smartfony kupione w promocji objęte są programem AB FOTO Safe Care. Sklep gwarantuje, że w przypadku reklamacji zakupionego urządzenia w ciągu 14 dni zostanie ono naprawione, wymienione na nowe lub nastąpi zwrot pieniędzy. Nie musimy zatem niecierpliwie czekać na decyzję serwisu, bo sklep w ciągu 2 tygodni rozwiąże problem reklamowanego smartfona.

Tekst powstał we współpracy z AB FOTO.